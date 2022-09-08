Опрос во Франции показал уменьшение поддержки санкций против России

Во Франции число граждан, поддерживающих санкции против России, сократилось до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенные на сайте статистической службы Elabe.

«40% французов (-6% с 24 марта) считают, что поддержка Украины и санкции против России являются приоритетом, хотя это оказывает все большее влияние на их повседневную жизнь и покупательную способность», — говорится в сообщении.

При этом треть опрошенных (32%) сочла, что санкции нужно будет сократить в случае, если они окажут слишком сильное влияние на их повседневную жизнь и покупательную способность.

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