Лавров счел фантастическими слова Бербок о поддержке Киева во вред немцам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантастическим признанием слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин будет поддерживать Киев, не смотря на то, что думает немецкий электорат. Об этом Лавров заявил во время своего выступления в МГИМО. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
«Буквально сегодня читал, что вчера министр иностранных дел ФРГ, заявила: «Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что». Фантастическое признание», — сказал Лавров.
На конференции «Форум-2000» в Праге Бербок заявила Киеву, что Берлин не отменит санкции, даже если протесты против роста цен на энергоносители накалятся. «Мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько потребуется, независимо от того, что думает немецкий электорат», — сказала главе немецкого МИДа.
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