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Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
В борьбе за губернаторское кресло остались три кандидата. Владимир Бортко признался, что не советовался с лидером КПРФ перед выходом из гонки, и заявил о готовности понести любое «партийное наказание»

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Об этом он объявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во время дебатов.

«Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов, меня больше там не будет», — сказал Бортко, добавив, что намерен утром в субботу принести соответствующее заявление в Городскую избирательную комиссию.

Он уточнил, что не советовался с партией и ее лидером Геннадием Зюгановым, принимая такое решение. «Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание за самовольный поступок», — сказал Бортко.

Таким образом в гонке за губернаторское остаются три кандидата — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец и нынешний врио губернатора Александр Беглов и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. 

Выборы главы города в Петербурге состоятся 8 сентября.

Источник в КПРФ рассказал РБК, что идея сняться с выборов была личной инициативой Бортко. «Три дня назад он позвонил (лидеру КПРФ Геннадию) Зюганову и сказал, что хочет отказаться от участия в выборах, — рассказывает собеседник РБК. — Жаловался, что ничего не может добиться, что к его критике никто не прислушивается, в частности, речь шла об организации избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях. Такой каприз художника».

Зюганов был категорически против снятия Бортко и уговаривал его не принимать такого решения, поскольку это может репутационно навредить партии, продолжает источник в партии. Такой же позиции придерживались члены президиума ЦК КПРФ и в петербургском горкоме. «Вроде убедили (не сниматься). И вдруг сегодня — как гром среди ясного неба», — посетовал собеседник РБК. О том, что решение Бортко было его личной инициативой, РБК сообщил и собеседник, близкий к администрации президента. У Кремля не было никакого интереса в снятии Бортко с выборов, заверил он.

Владимир Бортко и Геннадий Зюганов не ответили на звонки корреспондента РБК. 

Авторы: Мария Бондаренко, Наталья Галимова
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