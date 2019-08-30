Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

В борьбе за губернаторское кресло остались три кандидата. Владимир Бортко признался, что не советовался с лидером КПРФ перед выходом из гонки, и заявил о готовности понести любое «партийное наказание»

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Об этом он объявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во время дебатов.

«Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов, меня больше там не будет», — сказал Бортко, добавив, что намерен утром в субботу принести соответствующее заявление в Городскую избирательную комиссию.

Он уточнил, что не советовался с партией и ее лидером Геннадием Зюгановым, принимая такое решение. «Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание за самовольный поступок», — сказал Бортко.

Таким образом в гонке за губернаторское остаются три кандидата — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец и нынешний врио губернатора Александр Беглов и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Выборы главы города в Петербурге состоятся 8 сентября.