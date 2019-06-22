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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Проверку начали по инициативе Беглова. Сейчас устанавливаются обстоятельства подготовки видеозаписи. По результатам расследования примут дальнейшие процессуальные решения, «делать выводы пока преждевременно», отметили в полиции.

Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге 21 июня опубликовал видео с названием «Как рисуют подписи за Беглова». В нем утверждалось, что бюджетники в администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку Беглова после выдачи «базы людей с полным набором [их] персональных данных». Оппозиционеры пообещали подать жалобу в Следственный комитет о фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК).

Беглов назвал видео «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью». В конце мая он объявил о решении участвовать в выборах губернатора Петербурга. На выборы он пойдет как самовыдвиженец, поэтому для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать подписи избирателей.

Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет. Врио главы Петербурга Беглова назначил президент России Владимир Путин в октябре 2018 года.
 

Теги: Санкт-Петербург, Выборы губернатора, Выборы, фальсификации
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Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
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