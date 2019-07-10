Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге

Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».

«Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются — ни ЦИК, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему», — сказал он.

Он пояснил, что в рамках выборов в органы местного самоуправления происходят «безобразия и злоупотребления», которые вредят репутации Петербурга и за которыми «наблюдает вся страна».

В конце июня председатель ЦИК Элла Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге на фоне проверки сообщений о нарушениях в городе. Как рассказывал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, в некоторых избиркомах муниципальных округов были «вопиющие нарушения». Впоследствии в ведомстве сообщили о нормализации ситуации.

На выборы губернатора города зарегистрированы четыре кандидата, включая самого Беглова, который идет самовыдвиженцем. При этом в конце июня полиция начала проверку возможных фальсификаций в его пользу по просьбе самого врио губернатора. О возможных нарушениях сообщал штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге.