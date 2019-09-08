ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке

ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке

В 13 субъектах выбирали региональный парламент, в 17 — глав исполнительной власти. В четырех регионах прошли довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам

Элла Памфилова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В России завершился единый день голосования, последние избирательные участки закрылись. Об этом официально объявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Полностью завершилось голосование на выборах, закрылись последние участки в Калининградской области. Серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей, не выявлено», — сообщила Памфилова.

По словам Памфиловой, ни на одном участке голосование не признано недействительным.

«По показателям на 18:00 считается последняя явка. Средняя явка на выборах в госорганы составила 33,75%. Если сравнивать с выборами в прошлом году, то сейчас средняя явка выше на 1,5%», — рассказала Памфилова. Она отметила, что самую высокую явку зафиксировали в столице Ингушетии Магасе — 73,5%. Самой низкой явка оказалась в Благовещенске — 17,08%.

8 сентября выборы разных уровней прошли во всех 85 регионах России. Выборы в региональный парламент состоялись в 13 субъектах — на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Крыму, Севастополе, Туве, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Тульской области и Москве.