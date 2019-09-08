ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,29 64,43 EUR Нал. 73,24 71,32 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 379,02 -106,98 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти Бизнес, 22:29 В Минпросвещения объяснили существование предмета «Русский родной язык» Общество, 22:07 Экзитполы показали победу Беглова с результатом более 50% Политика, 22:00 СПЧ не обнаружил значительных нарушений на выборах в России Политика, 21:55 Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина Политика, 21:49 Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране Политика, 21:45 Эрдоган обвинил США в желании обезопасить своих сторонников в Сирии Политика, 21:43 Беглов предварительно стал лидером на выборах главы Петербурга Политика, 21:28 Как компании расти в конкурентной и зарегулированной алкогольной отрасли РБК и SAP, 21:27 Порье назвал свои ошибки в бою против Нурмагомедова Спорт, 21:18 ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке Политика, 21:14 Итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве превысила 90% Политика, 21:10 Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала Общество, 21:09 Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Свердловской области Политика, 20:53
Политика ,  
0 
ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке
В 13 субъектах выбирали региональный парламент, в 17 — глав исполнительной власти. В четырех регионах прошли довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам
Элла Памфилова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В России завершился единый день голосования, последние избирательные участки закрылись. Об этом официально объявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Полностью завершилось голосование на выборах, закрылись последние участки в Калининградской области. Серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей, не выявлено», — сообщила Памфилова.

По словам Памфиловой, ни на одном участке голосование не признано недействительным.

«По показателям на 18:00 считается последняя явка. Средняя явка на выборах в госорганы составила 33,75%. Если сравнивать с выборами в прошлом году, то сейчас средняя явка выше на 1,5%», — рассказала Памфилова. Она отметила, что самую высокую явку зафиксировали в столице Ингушетии Магасе — 73,5%. Самой низкой явка оказалась в Благовещенске — 17,08%.

8 сентября выборы разных уровней прошли во всех 85 регионах России. Выборы в региональный парламент состоялись в 13 субъектах — на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Крыму, Севастополе, Туве, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Тульской области и Москве.

В 16 регионах прямым голосованием выбирали губернаторов, в трех — мэров региональных столиц (Новосибирск, Улан-Удэ, Анадырь). В Ингушетии главу республики избрало народное собрание, им стал Махмуд-Али Калиматов, который был исполняющим обязанности главы региона.

Кроме того, в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае прошли довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Претенденты в губернаторы

  • Астраханская область. Депутат Госдумы Николай Арефьев — КПРФ, врио главы региона Игорь Бабушкин — самовыдвиженец, пенсионер Сергей Сычев — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, депутат облдумы Тимофей Щербаков — ЛДПР.
  • Республика Алтай. Депутат регионального Госсобрания Виктор Ромашкин — КПРФ, депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов — ЛДПР, врио главы региона Олег Хорохордин — «Единая Россия».
  • Башкирия. Директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш — «Гражданская сила», председатель правления жилищно-строительного кооператива Зульфия Гайсина — «Яблоко», депутат курултая Юрий Игнатьев — «Справедливая Россия», президент ПАО «ДжиТиЭл» Рафис Кадыров — «Патриоты России», директор «Башфото.Ру» Владимир Кобзев — Партия пенсионеров, депутат курултая Юнир Кутлугужин — КПРФ, депутат Госдумы Иван Сухарев — ЛДПР, врио главы республики Радий Хабиров — «Единая Россия».
  • Волгоградская область. Депутат облдумы Алексей Буров — КПРФ, председатель областной организации горно-металлургического профсоюза Сергей Полещук — «Справедливая Россия», депутат Котовской районной думы от ЛДПР Владимир Рублев, действующий губернатор Андрей Бочаров — от «Единой России».
  • Вологодская область. Председатель центрального комитета партии «Народный альянс» Вадим Петриенко, помощник депутата Госдумы Алексей Рылеев — «Родина», экс-депутат заксобрания, пенсионерка Маргарита Савоськина — от «Справедливой России», член заксобрания от ЛДПР Ольга Ширикова, губернатор Олег Кувшинников — самовыдвиженец.
  • Забайкальский край. Председатель регионального филиала Всероссийского общества инвалидов Елена Краузе — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, охотничий инспектор компании «Лось» Вячеслав Ушаков — от «Патриотов России», представитель Партии роста, директор по развитию бизнеса «Зеленый мир плюс», Яна Шпак, врио губернатора Александр Осипов — самовыдвиженец.
  • Калмыкия. Депутат народного хурала от «Справедливой России» Наталья Манжикова, координатор регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок, глава регионального отделения «Патриотов России» Батыр Мучаев, врио главы Калмыкии, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков — «Единая Россия».
  • Курганская область. Адвокат Яков Сидоров — КПРФ, депутат облдумы от ЛДПР Юрий Ярушин, представитель «Справедливой России» — директор Института экономики и права облуниверситета Татьяна Майборода, самовыдвиженец, врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.
  • Курская область. Правозащитник, кандидат от «Справедливой России» Николай Карцев, депутат облдумы Владимир Федоров — ЛДПР, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов — КПРФ, кандидат от партии «Зеленые», директор турагентства Татьяна Черникова, кандидат от «Единой России» — врио губернатора Роман Старовойт.
  • Липецкая область. Кандидат от «Патриотов России», начальник технической школы ДОСААФ Андрей Григорьев, представитель «Коммунистов России», гендиректор ООО «Топаз» Андрей Плотников, депутат заксобрания от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова, член заксобрания от КПРФ Сергей Токарев, врио главы области Игорь Артамонов — «Единая Россия».
  • Мурманская область. Пенсионер Геннадий Тупикин от Партии пенсионеров за справедливость, замдиректора филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», депутат облдумы от КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы от ЛДПР Максим Белов, директор ООО «Авангард» Василий Буров от «Справедливой России», врио главы области Андрей Чибис — «Единая Россия».
  • Оренбургская область. Депутат заксобрания области от КПРФ Максим Амелин, представитель Демократической партии России, менеджер ИП Константин Горячев, пенсионер, представитель КПСС Анатолий Кобзев, глава регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына, врио губернатора Денис Паслер — «Единая Россия».
  • Санкт-Петербург. Депутаты петербургского заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), врио губернатора Александр Беглов — самовыдвиженец.
  • Сахалинская область. Член «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, глава регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин, помощник депутата Госдумы Дмитрий Флеер — ЛДПР, врио главы области Валерий Лимаренко — самовыдвиженец.
  • Ставропольский край. Бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев от КПРФ, экс-депутат Ставропольской краевой думы Геннадий Ефимов, заместитель председателя краевой думы Александр Кузьмин, экс-замначальника управления МВД по Ставропольскому краю Николай Кряжев, действующий губернатор Владимир Владимиров — «Единая Россия».
  • Челябинская область. Адвокат Константин Нациевский от КПРФ, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, предприниматель Алексей Севастьянов от «Гражданской силы», бизнесмен Сергей Смышляев от «Родины», врио губернатора Алексей Текслер — самовыдвиженец.

Мосизбирком на выборы 2019 года зарегистрировал 225 кандидатов (в ходе кампании в прошлом году их было 258). В этом году отказ получили 57 человек, включая основных кандидатов непарламентской оппозиции, один из них сумел его оспорить (в прошлой кампании не допустили 107 претендентов).

После недопуска некоторых кандидатов от оппозиции из-за большого брака в подписях в Москве прошли митинги, некоторые из них не были согласованы с властями. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа полиция задержала, по официальным данным, в общей сложности более 1,6 тыс. человек. Следователи завели несколько дел, в том числе о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

Авторы: Юлия Выродова, Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: выборы, Единый день голосования
Материалы по теме
В ЦИК назвали число кандидатов на выборах по всей России
Политика
В ЦИК заявили о хакерских атаках накануне выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter