Беглов предварительно стал лидером на выборах главы Петербурга

Результаты обработки 0,3% протоколов показывают лидерство Беглова. Помимо него в выборах участвуют депутаты петербургского заксобрания Надежда Тихонова и Михаил Амосов

Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

На выборах губернатора Санкт-Петербурга врио главы города Александр Беглов набирает 79,13% голосов после обработки 0,3% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает корреспондент РБК.

Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 10,92%, Надежда Тихонова от «Справедливой России» — 9,22%. Явка по состоянию на 18:00 мск составила 23,69%.

В конце августа с выборов снялся кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко. В результате в гонке за губернаторское кресло осталось три кандидата.

Путин назначил Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга после увольнения с этого поста Георгия Полтавченко в начале октября 2018 года. Беглов на тот момент был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Путин предложил ему проработать врио главы города до сентября 2019 года и самому определиться, участвовать ли в выборах. В июле Беглова, который пошел на выборы как самовыдвиженец, зарегистрировали кандидатом.