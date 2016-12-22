Путин предложил новому главе Петербурга самому решить свою судьбу

Президент предложил Александру Беглову проработать на посту губернатора Петербурга до выборов в сентябре 2019 года. «К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа», — добавил Путин.

Александр Беглов (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с Александром Бегловым предложил ему проработать врио главы Петербурга до сентября 2019 года, а после этого срока самому определиться, идти ли на выборы. Трансляция встречи Путина с Бегловым и уходящим в отставку губернатором Георгием Полтавченко велась на телеканале «Россия 24».

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал Путину Беглову.

Путин отметил, что Беглов начинал работать именно в Петербурге монтажником-высотником. «Здесь росли по службе, в хорошем смысле слова — карьеру делали», — добавил президент. Он отметил, что Беглов уже был врио губернатора Петербурга — в 2003 году, но потом сложил полномочия в связи с избранием нового губернатора города. Затем Беглов работал в администрации президента, руководил полпредством в Центральном федеральном округе, позже в Северо-Западном.

Обращаясь к Полтавченко, который из мэрии Петербурга переходит на работу в Объединенную судостроительную компанию, Путин заметил, что он возглавлял город семь лет. «Город большой, проблем много и всегда первое лицо отвечает за все. Конечно, много проблем еще не решили, но очень многое сделано за эти годы», — сказал президент. Он добавил, что пост председателя совета директоров ОСК — работа общенационального характера.

«Спасибо за оценку моего скромного труда. Я действительно старался семь лет служить нашем родному городу верой и правдой. Что-то получалось, что-то наверное, может, не очень получалось. Но я старался», — ответил Полтавченко. Он добавил, что предложение перейти в ОСК — очень высокая задача. «И, знаете, огромное желание послужить», — заключил экс-губернатор Петербурга.

Георгий Полтавченко был отправлен в отставку с поста губернатора указом президента вечером 3 октября. Одновременно врио главы города был назначен полпред президента в СЗФО Александр Беглов.​ Полтавченко занимал пост губернатора с 2011 года.