Кремль сообщил о завышенных ожиданиях Токио по мирному договору

Кремль в целом позитивно рассматривает сотрудничество России и Японии, однако сожалеет, что по ряду очень важных проблем пока не удалось найти решений. Абэ и Путин обсуждали мирный договор в ходе встречи на полях ВЭФ

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У японской стороны есть завышенные ожидания по теме мирного договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «России 1».

«Естественно, существуют завышенные ожидания. Нахождение развязок по таким жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия», — приводит его слова «РИА Новости». Песков отметил, что в целом Кремль позитивно рассматривает сотрудничество России и Японии.

«Но с сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — добавил Песков.

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал российского лидера Владимира Путина сделать все, чтобы страны двигались к подписанию мирного договора. Президент России отмечал, что с заключением мира есть «масса вопросов» и они касаются не только двусторонних отношений, но и безопасности третьих стран. В ходе встречи с Путиным Абэ подтвердил готовность продолжать с Москвой переговоры по заключению мирного договора.