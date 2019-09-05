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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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Абэ заявил о невозможности тянуть с мирным договором Японии и России
Он назвал заключение такого договора «исторической миссией», которая станет следующим шагом в отношениях между Россией и Японией. На подписание мирного договора страны не могут выйти уже более 70 лет

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает «РИА Новости».

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — сказал он.

Абэ призвал президента Владимира Путина, который был на пленарном заседании, сделать все возможное для того, чтобы обе страны двигались к этой цели.

«Владимир, давайте вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», — отметил японский премьер.

Российский лидер в ответ на это сказал, что с заключением мирного договора между странами есть «масса вопросов», которые касаются не только двусторонних отношений, но и вопросов безопасности и интересов третьих стран.

«А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20–30-е годы: доброе слово — это хорошо, доброе слово и смит-вессон (Smith&Wesson — американская компания, производящая огнестрельное оружие. — РБК) действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», — добавил Владимир Путин.

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Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония

Москва и Токио более 70 лет не могут договориться о заключении мирного договора, и этому препятствуют претензии на Курильские острова. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, обосновывая это положениями двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, но судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась.

В августе представитель Синдзо Абэ заявил о желании организовать его визит в Россию, чтобы японский премьер поговорил с Путиным «напрямую о возникших между двумя странами проблемах». Такие слова прозвучали спустя несколько дней после того, как Курильские острова посетил российский премьер Дмитрий Медведев. До этого Путин и Абэ встречались в Сингапуре в ноябре прошлого года.

Автор: Анна Трунина
Теги: Россия, Япония, Курильские острова, Синдзо Абэ, Владимир Путин ..., Восточный экономический форум
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