Абэ заявил о невозможности тянуть с мирным договором Японии и России

Российский лидер в ответ на это сказал, что с заключением мирного договора между странами есть «масса вопросов», которые касаются не только двусторонних отношений, но и вопросов безопасности и интересов третьих стран.
«А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20–30-е годы: доброе слово — это хорошо, доброе слово и смит-вессон (Smith&Wesson — американская компания, производящая огнестрельное оружие. — РБК) действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», — добавил Владимир Путин.
Москва и Токио более 70 лет не могут договориться о заключении мирного договора, и этому препятствуют претензии на Курильские острова. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, обосновывая это положениями двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, но судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась.
В августе представитель Синдзо Абэ заявил о желании организовать его визит в Россию, чтобы японский премьер поговорил с Путиным «напрямую о возникших между двумя странами проблемах». Такие слова прозвучали спустя несколько дней после того, как Курильские острова посетил российский премьер Дмитрий Медведев. До этого Путин и Абэ встречались в Сингапуре в ноябре прошлого года.