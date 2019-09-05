Абэ заявил о невозможности тянуть с мирным договором Японии и России

Абэ заявил о невозможности тянуть с мирным договором Японии и России

Он назвал заключение такого договора «исторической миссией», которая станет следующим шагом в отношениях между Россией и Японией. На подписание мирного договора страны не могут выйти уже более 70 лет

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает «РИА Новости».

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — сказал он.

Абэ призвал президента Владимира Путина, который был на пленарном заседании, сделать все возможное для того, чтобы обе страны двигались к этой цели.

«Владимир, давайте вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», — отметил японский премьер.