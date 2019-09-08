Kyodo сообщило о создании списка нарушающих санкции против КНДР судов

База данных нужна чтобы идентифицировать суда, действующие в нарушение санкционного режима. Сейчас, несмотря на меры ООН, КНДР и Ирану периодически удается обойти ограничения

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Международная морская организация (IMO) начала собирать базу данных, в которой можно будет проверить, распространяются ли на то или иное судно санкции ООН. Это делается в рамках борьбы с обходом ограничений, действующих на торговлю с КНДР, пишет Kyodo со ссылкой на источники.

В список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции. В базе будут указаны их названия и номера, которые им выдало специальное агентство ООН. Предполагается, что этими данными смогут пользоваться все члены организации (172 государства).

По предварительным данным, полный список будет готов к 2021 году.

Ограничения ООН затрагивают экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, а также угля, оружия и ряда других товаров. Запрещается также перекачка нефтепродуктов с судна на судно в открытом море. Тем не менее, периодически появляются сообщения о том, что-то или иное судно нарушило санкции и КНДР получила груз, несмотря на международные ограничения.