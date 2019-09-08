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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В Абхазии впервые стартовал второй тур президентских выборов
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента. Действующему президенту Хаджимбе противостоит оппозиционер Квициния, которого поддержал экс-президент Анкваб. Шансы нынешнего главы на победу оцениваются не высоко
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет впервые. До этого для выявления победителя кампании было достаточно одного. В первом раунде, состоявшемся 25 августа, ни один из девяти кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Лучший результат из всех кандидатов показал занимающий президентский пост с 2014 года Рауль Хаджимба. Он получил поддержку 24,83% пришедших на выборы избирателей (20 551 человек). Второй результат получил лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, за которого проголосовали 22,91% избирателей (18 955 человек). Явка составила 65,18%.

Для действующего президента это уже пятая президентская кампания, в которой он участвует. Для Квицинии — первая. Он стал участником выборов после того, как один из ведущих оппозиционных кандидатов — Аслан Бжания — не смог из-за болезни принять в них участие, хотя для того, чтобы у него был шанс в них поучаствовать, выборы перенесли с июля на август.

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Главная интрига вокруг второго тура была в том, кого поддержит бывший президент страны Александр Анкваб, сохраняющий популярность у части населения и имеющего сторонников во власти. Пять лет назад Хаджимба получил пост президента, возглавив протесты против Анкваба, в ходе которых он подал в отставку.

В первом туре Анкваб поддерживал замминистра иностранных дел Олега Аршбу, который немного не добрал для прохождения во второй тур. Квицинии он уступил всего 287 голосов. Шансы на итоговую победу значительно увеличатся у того кандидата, который сможет заручиться поддержкой Анкваба, говорил РБК абхазский эксперт, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Электорат Аршбы полностью доверяет Анквабу и будет готов идти голосовать за того кандидата, которого поддержит бывший президент», — указывал эксперт.

В преддверии второго тура руководитель штаба Аршбы Леонид Лакербая сообщил, что Хаджимба в обмен на поддержку предложил Анквабу пост премьер-министра. Однако бывший президент публичного ответа на это предложение не дал. 4 сентября Лакербая говорил, что соглашения с «Амцахарой» не удается заключить из-за того, что у Квицинии уже сформирован каркас будущего руководства и места в исполнительной власти для Анкваба нет. Однако на следующий день, 5 сентября, стало известно, что Анкваб и Квициния пришли к согласию. «В ходе встречи стороны действительно достигли согласия по всем вопросам. Таким образом, наше участие во втором туре голосования будет совместным с кандидатом в президенты Алхасом Квициния», — говорится в сообщении избирательного штаба Олега Аршба.

Прогнозировать победу Хаджимбы не приходится, сказал РБК старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов: «Об этом свидетельствовали и результаты первого тура голосования, в котором он набрал около четверти голосов. Вряд ли ему удастся увеличить поддержку во втором туре». Хаджимба теряет избирателей из-за нереализованных за годы его работы ожиданий, к тому же ему приходится отвечать за недоработки, допущенные не только им, но и его предшественниками, в том числа Анквабом, объясняет РБК причины падения популярности действующего главы частично признанной республики депутат Госдумы Константин Затулин. «Квицинии просто его критиковать, он во власти на таких высоких постах не был. Вопрос в том, насколько сам Квициния готов к роли главы государства, ведь известно, что он стал кандидатом на замену Бжании», — говорит Затулин.

Эксперт ИМЭМО РАН Александр Крылов указывал, что кто бы ни победил на выборах, отношения с Россией у Абхазии не изменятся, так как все кандидаты осознают их важность. «Для российской стороны не важна фамилия президента. Гораздо важнее для Кремля — стабильное и спокойное развитие Абхазии», — комментирует Муханов. От следующего главы государства, по словам Затулина, ждут решения многих вопросов, в том числе по возможности продажи земли гражданам России и укрепления отношений с Русской православной церковью.

Автор: Рузана Меретукова
Теги: Абхазия, выборы, Рауль Хаджимба
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