В Абхазии впервые стартовал второй тур президентских выборов

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента. Действующему президенту Хаджимбе противостоит оппозиционер Квициния, которого поддержал экс-президент Анкваб. Шансы нынешнего главы на победу оцениваются не высоко

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет впервые. До этого для выявления победителя кампании было достаточно одного. В первом раунде, состоявшемся 25 августа, ни один из девяти кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Лучший результат из всех кандидатов показал занимающий президентский пост с 2014 года Рауль Хаджимба. Он получил поддержку 24,83% пришедших на выборы избирателей (20 551 человек). Второй результат получил лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, за которого проголосовали 22,91% избирателей (18 955 человек). Явка составила 65,18%.

Для действующего президента это уже пятая президентская кампания, в которой он участвует. Для Квицинии — первая. Он стал участником выборов после того, как один из ведущих оппозиционных кандидатов — Аслан Бжания — не смог из-за болезни принять в них участие, хотя для того, чтобы у него был шанс в них поучаствовать, выборы перенесли с июля на август.

Главная интрига вокруг второго тура была в том, кого поддержит бывший президент страны Александр Анкваб, сохраняющий популярность у части населения и имеющего сторонников во власти. Пять лет назад Хаджимба получил пост президента, возглавив протесты против Анкваба, в ходе которых он подал в отставку.

В первом туре Анкваб поддерживал замминистра иностранных дел Олега Аршбу, который немного не добрал для прохождения во второй тур. Квицинии он уступил всего 287 голосов. Шансы на итоговую победу значительно увеличатся у того кандидата, который сможет заручиться поддержкой Анкваба, говорил РБК абхазский эксперт, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Электорат Аршбы полностью доверяет Анквабу и будет готов идти голосовать за того кандидата, которого поддержит бывший президент», — указывал эксперт.