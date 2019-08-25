В Абхазии начались самые конкурентные выборы президента

Представители оппозиционных партий считают, что большое количество претендентов свидетельствует о политическом и экономическом кризисе в Абхазии. «Если бы власть была сильной и умела управлять страной, не многие решились бы с ней конкурировать», — заявил председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба.

Рейтинги по опросам общественного мнения в Абхазии традиционно не публикуются. «Очевидного фаворита нет. Ни в экспертном сообществе, ни у самих кандидатов нет абсолютно никаких иллюзий о том, что кто-то сможет одержать победу в первом туре. То, что будет второй тур, было изначально понятно: у нас слишком много кандидатов», — сказал РБК главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Вероятность проведения второго тура — процентов 70», — поделился с РБК один из участников выборов Астамур Тарба. Хашиг отметил беспрецедентную апатию электората: большинство потенциальных избирателей либо не знают, кому отдать свой голос, либо вообще не пойдут голосовать.

Как проводится голосование По официальным данным, в Абхазии проживают 242 756 человек, ЦИК внесла в избирательные списки почти 117 тыс. избирателей. Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. Если в первом туре ни один из кандидатов не победит, не позднее чем через 14 дней состоится второй тур. Турция, в которой проживает многочисленная абхазская диаспора, официально разрешила не признанному ею государству открыть избирательный участок в Стамбуле, но сделать это власти Абхазии не успели. В России избирательные участки будут открыты в Москве и Черкесске. За выборами будут следить более 50 международных наблюдателей, сообщило агентство «Абхазия-Информ», в том числе от Германии, Китая и Европарламента.

Кандидаты почти без различий

«Больших различий в программах кандидатов при всем желании вы не отыщете», — сказал в своем интервью АГТРК кандидат в вице-президенты Олег Барциц (идет в паре с экс-заместителем министра иностранных дел Аршбой). Все кандидаты обращают внимание на борьбу с коррупцией, выплаты пенсий и пособий ветеранам, проблемы привлечения инвесторов для разработки полезных ископаемых и нормализации работы банков.

Одной из новых тем кампании стал сухумский аэропорт, закрытый еще во времена грузино-абхазского конфликта. В июле президент Хаджимба подписал распоряжение о наделении его статусом аэропорта совместного базирования, ему был присвоен международный буквенный код. Традиционно вызывает дискуссии продажа недвижимости и земли иностранцам (сейчас это запрещено).

У России нет фаворитов на этих выборах, говорил РБК эксперт ИМЭМО РАН Александр Крылов, но кандидатура Хаджимбы может быть наиболее благоприятной для Москвы, так как с ним уже налажены контакты. Любой победитель выборов будет дружить с Россией, учитывая сложившиеся политические и экономические связи.

6 августа Владимир Путин в Сочи встретился с действующим президентом, но не стал открыто его поддерживать, выразив только надежду, что «выборы будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике».