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Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти
По его словам, оппозиция, используя благовидный предлог, пытается добиться досрочной отставки президента Абхазии. Ранее оппозиционеры начали митинг у здания парламента, а также перекрыли автотрассу
Рауль Хаджимба (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытках лидеров оппозиции захватить власть в стране. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте главы государства.

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», — подчеркнул Хаджимба.

По его словам, оппозиция под «внешне благовидным предлогом» заботы о здоровье депутата Аслана Бжании, являющегося кандидатом в президенты, намеревается способствовать досрочной отставке главы государства. Хаджимба напомнил, что оппозиция объявила бессрочный митинг у здания парламента, а также перекрыла автотрассу.

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Президент заверил, что власти принимают необходимые меры для сохранения стабильности в стране. Он призвал граждан не поддаваться на провокации.

Говоря о здоровье Бжании, Хаджимба добавил, что этому уделяется пристальное внимание. Абхазские и российские правоохранительные органы ведут расследование ситуации со здоровьем депутата.

Накануне оппозиция организовала митинг у здания парламента. По данным властей, в нем участвовали более 300 человек. Участники потребовали перенести выборы в связи с болезнью Бжании. После отказа властей удовлетворить требования митингующих они объявили о бессрочной акции. Также протестующие заблокировали участки главной автотрассы, ведущей из Сухума к границе с Россией и Грузией. Позднее один из участков был разблокирован.

Бжанию госпитализировали в апреле в московскую клинику в тяжелом состоянии с диагнозом «вирусная пневмония». Оппозиционное Общенациональное движение по защите государственности утверждает, что в результате медицинского анализа были выявлены факты «внешнего воздействия с целью физического отравления».

Выборы президента Абхазии пройдут 21 июля.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Абхазия, оппозиция, Выборы
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