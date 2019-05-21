Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти

По его словам, оппозиция, используя благовидный предлог, пытается добиться досрочной отставки президента Абхазии. Ранее оппозиционеры начали митинг у здания парламента, а также перекрыли автотрассу

Рауль Хаджимба (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытках лидеров оппозиции захватить власть в стране. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте главы государства.

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», — подчеркнул Хаджимба.

По его словам, оппозиция под «внешне благовидным предлогом» заботы о здоровье депутата Аслана Бжании, являющегося кандидатом в президенты, намеревается способствовать досрочной отставке главы государства. Хаджимба напомнил, что оппозиция объявила бессрочный митинг у здания парламента, а также перекрыла автотрассу.

Президент заверил, что власти принимают необходимые меры для сохранения стабильности в стране. Он призвал граждан не поддаваться на провокации.