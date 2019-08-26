Стали известные первые результаты выборов президента Абхазии

Лидирует действующий президент Рауль Хаджимба, свидетельствуют данные из предвыборных штабов. За выход во второй тур также борются бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На выборах президента Абхазии, состоявшихся в минувшее воскресенье, лидирует действующий президент Руаль Хаджимба. После обработки данных со 150 из 154 избирательных участков, он набирает 26,6%. Данные ЦИК транслируются в штабе председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинии, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Сам Квициния набирает 24,6% голосов избирателей. Еще один кандидат — бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба набирает 24,9%. Остальные кандидаты, как следует из транслируемых в штабе Квицинии данных, набирают 1,08 — 7,64% голосов избирателей.

ТАСС также приводит предварительные данные из штаба Хаджимбы. Из них следует, что обработаны бюллетени всех округов, за исключением Сухумского третьего округа. По данным штаба действующего президента, Хаджимба лидирует с отрывом в 1800 голосов.

Для победы на выборах президента Абхазии кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае ЦИК назначает второй тур, в который выходят два кандидата, получившие наибольшее число голосов. Второй тур должен быть проведен не позднее, чем в двухнедельный срок.