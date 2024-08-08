Глава Курской области рассказал Путину об атаках ВСУ на врачей

Путин провел совещание с врио губернатора Курской области о ситуации в регионе

Президент и врио губернатора Курской области проводят совещание о ситуации в регионе. Боестолкновения там начались 6 августа и продолжаются до сих пор

Video

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, в ходе которого тот доложил о ситуации в регионе после попытки прорыва границы украинскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас штаб работает постоянно, и по мере необходимости мы собираемся очно, также в телефонном режиме ежедневно, — рассказал Смирнов. — Задействованы все заместители губернатора, наше областное правительство и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс Министерство обороны».

Смирнов добавил, что он «практически в круглосуточном режиме» координирует работу штаба. «Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают «скорые помощи», которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой — есть случаи, где медики погибли — вывозили население», — сказал он.

Путин в свою очередь отметил, что «сложные, непростые и неординарные задачи», которые сейчас стоят перед всеми ветвями и уровнями власти, требуют мужества и собранности.

Утром 6 августа Смирнов сообщил о попытке прорыва границы украинскими военнослужащими. Боестолкновения продолжаются третьи сутки.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации. Несколько тысяч жителей региона самостоятельно покинули обстреливаемые территории. Власти сообщали об эвакуации 200 человек.

Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило сегодня Минобороны. В ведомстве заявляли, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.