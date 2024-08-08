В Курской области седьмой раз за день объявили опасность ракетной атаки
Глава Курской области Алексей Смирнов в седьмой раз за день предупредил жителей региона об опасности ракетной атаки.
Врио губернатора неизменно рекомендует людям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами в домах и квартирах, на улице — искать ближайшее здание или подходящее укрытие.
Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. Власти создали оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.
В результате атаки на Курскую область ранения получили более трех десятков человек, в том числе девять детей.
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