В Таджикистане не нашли экстремистов среди депортированных из России

За первое полугодие 2024-го из России выдворили 17,1 тыс. граждан Таджикистана, сообщил Минтруд республики. МВД не выявило среди них причастных к терроризму или экстремизму

Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

МВД Таджикистана не нашло среди граждан, депортированных из России за нарушение миграционного законодательства, причастных к преступлениям террористического или экстремистского характера, заявил в ходе пресс-конференции первый замглавы ведомства Абдурахмон Аламшозода.

«Ни одного факта совершения ими преступлений террористического или экстремистского характера не было зарегистрировано», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

По данным Министерства труда, миграции и занятости республики, за первые шесть месяцев 2024 года из России выдворили 17,1 тыс. граждан Таджикистана, составлено 332,7 тыс. административных протоколов за различные нарушения. Основной причиной стало несоблюдение правил пребывания в стране, в том числе истечение срока действия трудового патента.

6 августа Минтруд Таджикистана заявил о сокращении потока трудовых мигрантов в Россию на 16%. По данным ведомства, с января по июль 2024 года в Россию въехали около 392 тыс. граждан республики по сравнению с 467 тыс. за аналогичный период 2023-го. При этом на родину вернулись 324 тыс. человек (316 тыс. за тот же период в 2023 году). В министерстве объяснили подобные тенденции «текущей ситуацией и изменениями нормативно-правовых актов Российской Федерации». Там рассказали о систематических разъяснительных работах среди населения по вопросам соблюдения законодательства страны пребывания и языковых знаний.

Ужесточение миграционной политики в России началось после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Исполнителями оказались четыре гражданина Таджикистана, они арестованы.

По данным МВД, с начала 2024 года из России депортировали 65 тыс. иностранцев за нарушение закона, еще для 120 тыс. человек закрыли въезд в страну.

Депутаты Госдумы одобрили специальный режим высылки иностранцев при нарушении закона, а также предложили ввести двухлетнюю службу в армии для натурализованных граждан и лишать российского паспорта за отказ от постановки на воинский учет. Президент России Владимир Путин признавал потребность в мигрантах на фоне кадрового дефицита, но отмечал необходимость в квалифицированных специалистах «со знанием языка и традиций».