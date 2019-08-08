Медведев приехал в Киргизию в день задержания Атамбаева

Медведев приехал в Киргизию в день задержания Атамбаева

По приезде он заявил, что страна исчерпала лимит на революции. Визит премьера связан со встречей глав правительств стран Евразийского экономического союза

Дмитрий Медведев (слева) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — внутреннее дело Киргизии, однако Россия не может «относиться безучастно» к этому, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, приехавший в город Чолпон-Ата на встречу с главами правительств стран ЕАЭС. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала», — также сказал премьер.

Российский премьер выразил надежду на то, что «эти события» в Киргизии не отразятся на встрече глав правительств ЕАЭС. Утром в пятницу, 9 апреля, Медведев планирует встретиться с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и с премьером Мухаммедкалыем Абылгазиевым. «Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся», — сказал российский премьер журналистам фразы об «этих событиях» (цитата по ТАСС).

Медведев прибыл в Киргизию около 20:00 по Москве.

Днем в четверг правоохранительные органы предприняли новую попытку штурма резиденции Атамбаева. В среду задержать экс-президента не удалось: этому помешали собравшиеся у резиденции сторонники бывшего лидера.

До своего задержания Атамбаев предложил своим сторонникам выйти на митинг в столице страны Бишкеке. По оценкам местных СМИ, призыву последовали несколько сотен человек. Через некоторое время милиция приступила к разгону митинга с использованием светошумовых гранат.