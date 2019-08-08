Милиция Киргизии начала разгонять акцию в поддержку Атамбаева

СМИ оценивали численность людей, собравшихся в центре Бишкека, в несколько сотен человек. Они вели себя агрессивно по отношению к журналистам. Экс-президента Киргизии задержали ранее в четверг

Фото: Эркин Садыков / РИА Новости

Правоохранительные органы Киргизии применили светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые собрались в столице страны для поддержки задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает портал Kloop.

Информацию подтверждает издание Kaktus. Последнее оценивало численность собравшихся на площади Ала-Тоо в центре города в 600–800 человек.

Портал 24.kg пишет, что митингующие разбегаются в разные стороны. В других районах города обстановка спокойная. В ГУВД Бишкека подтвердили K-News, что милиция приступила к разгону акции. Демонстранты нападали на журналистов, также сообщили в милиции. О том, что собравшиеся на площади сторонники Атамбаева агрессивно настроены по отношению к журналистам, пишут все издания.

В сторону площади едут четыре автобуса с военными, передал позднее Kloop.