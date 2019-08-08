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Штурм резиденции Атамбаева ,  
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СМИ сообщили о сотнях митингующих сторонниках Атамбаева в центре Бишкека

На центральной площади Бишкека собралось около 500 сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает 24.kg

Издание со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что толпа ведет себя агрессивно, в частности, перекрывает дорогу. Кроме того, по информации 24.kg, небольшие компании по 10–15 человек в спортивной одежде собираются у столичных торговых центров, однако «пока ведут себя тихо».

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По данным издания Kloop, на площади находятся несколько десятков человек, часть из которых двинулись к зданию правительства. Данные агентств о численности митингующих сильно разнятся. Корреспондент «РИА Новости» с места событий оценивает численность людей на площади в 50 человек, а корреспондент «Интерфакса» — примерно в 1 тыс. человек. «Собравшиеся скандируют лозунги, свистят», — сообщает он.

Атамбаев объявил о бессрочном митинге в Бишкеке утром 8 августа, за несколько часов до своего задержания. «Мы для этой власти быдло <...> Если они так поступают с экс-президентом, <...> то простых людей, вообще, я думаю, за людей не считают», — пояснил он свои намерения.

Атамбаева, правившего страной до 2017 года, обвиняют в коррупции, незаконном завладении земельным участком и освобождении криминального авторитета. В июле с бывшего президента сняли неприкосновенность. 8 августа его задержали после штурма его резиденции спецназом.

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Теги: Киргизия, акции протеста, Алмазбек Атамбаев
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