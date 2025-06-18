Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании Карапетяна за протесты

Никол Пашинян (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании «Электросети Армении» (ЭСА) за принуждение подчиненных участвовать в акциях в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна. Работникам грозит увольнение, если такая информация подтвердится, а саму компанию национализируют. Об этом сообщает NEWS.am.



По словам Пашиняна, такие действия могут квалифицировать как преступление, и этим должны заняться правоохранительные органы. Он напомнил, что аналогичный инцидент случился в 2021 году на Зангезурском медно-молибденовом комбинате.



«В свое время я предупреждал определенные круги на Зангезурском медно-молибденовом комбинате, что вскоре кабмин получит долю в ЗММК и всех тех людей, которые вынуждают людей посещать акции протеста, уволят с работы. Я говорил это в июне 2021 года, а к сентябрю всех этих людей уволили», — сказал Пашинян

Премьер добавил, что вскоре ЭСА станет государственной собственностью, и власти «зафиксируют» тех, кто, по их мнению, занимается политическим давлением. По словам Пашиняна, сотрудников, которые отказались участвовать в акциях или приняли решение помочь следствию, увольнение не коснется — государство готово их защитить.

Уголовное дело против Самвела Карапетяна (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) возбудили 18 июня. Бизнесмена обвинили в публичном призыве к захвату власти. Накануне Карапетяна задержали — он уехал из дома в сопровождении силовиков. Следственные действия против подозреваемого начались после того, как тот выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует Пашинян.Сам Карапетян заявил, что действия властей свидетельствуют о «полной несостоятельности» нынешнего руководства страны, и подчеркнул, что не намерен отказываться от своих убеждений, основанных на верности Армении и ее традициям.

Ранее Пашинян заявил, что назрел момент национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая входит в «Ташир Групп», принадлежащую Карапетяну.