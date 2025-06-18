 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании Карапетяна за протесты

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании «Электросети Армении» (ЭСА) за принуждение подчиненных участвовать в акциях в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна. Работникам грозит увольнение, если такая информация подтвердится, а саму компанию национализируют. Об этом сообщает NEWS.am.

По словам Пашиняна, такие действия могут квалифицировать как преступление, и этим должны заняться правоохранительные органы. Он напомнил, что аналогичный инцидент случился в 2021 году на Зангезурском медно-молибденовом комбинате.

«В свое время я предупреждал определенные круги на Зангезурском медно-молибденовом комбинате, что вскоре кабмин получит долю в ЗММК и всех тех людей, которые вынуждают людей посещать акции протеста, уволят с работы. Я говорил это в июне 2021 года, а к сентябрю всех этих людей уволили», — сказал Пашинян

Премьер добавил, что вскоре ЭСА станет государственной собственностью, и власти «зафиксируют» тех, кто, по их мнению, занимается политическим давлением. По словам Пашиняна, сотрудников, которые отказались участвовать в акциях или приняли решение помочь следствию, увольнение не коснется — государство готово их защитить. 

Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем»
Политика
Самвел Карапетян

Уголовное дело против Самвела Карапетяна (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) возбудили 18 июня. Бизнесмена обвинили в публичном призыве к захвату власти. Накануне Карапетяна задержали — он уехал из дома в сопровождении силовиков. Следственные действия против подозреваемого начались после того, как тот выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует Пашинян.

Сам Карапетян заявил, что действия властей свидетельствуют о «полной несостоятельности» нынешнего руководства страны, и подчеркнул, что не намерен отказываться от своих убеждений, основанных на верности Армении и ее традициям.

Ранее Пашинян заявил, что назрел момент национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая входит в «Ташир Групп», принадлежащую Карапетяну.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Никол Пашинян уголовное дело Самвел Карапетян Армения Электросети Армении
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Пашинян заявил, что назрел момент национализации «Элсетей» Карапетяна
Политика
Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности
Политика
Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 19:37
Спецпредставитель президента назвал дроны «ключом» в решению проблем Политика, 19:39
КТК решил обратиться в суд из-за атаки Украины на НПС «Кропоткинская» Политика, 19:33
Дмитриев заявил о конструктивной основе диалога с американцами Политика, 19:32
На ПМЭФ открылся «мост» в город будущего «СберСити» Отрасли, 19:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании Карапетяна за протесты Политика, 19:25
Дмитриев назвал страну, которая может стать мостом для примирения с ЕС Политика, 19:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В ПСБ рассказали, какие задачи решает малый и средний бизнес с помощью ЦФ Пресс-релиз, 19:15
Израиль заявил об ударе по службе внутренней безопасности Ирана Политика, 19:10
NetBlocks сообщил о почти полном отключении интернета в Иране Технологии и медиа, 19:02
На ПМЭФ обозначили перспективы развития рынка дженериков в России Отрасли, 19:00
В Москве все курьеры прошли проверку документов в единой госсистеме Город, 18:56
Глава АвтоВАЗа назвал рост цен на Lada гораздо ниже инфляции Бизнес, 18:55
Курс биткоина опустился ниже $104 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 18:50