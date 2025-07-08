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Самоубийство Старовойта ,  
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В Кремле заявили о шоке из-за самоубийства Старовойта

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Случаи самоубийства «не могут не шокировать нормальных людей», заявили в Кремле о гибели экс-министра транспорта Романа Старовойта. О том, что он покончил с собой, стало известно накануне, через несколько часов после отставки
Автомобиль и сотрудники специальных служб на месте происшествия
Автомобиль и сотрудники специальных служб на месте происшествия (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта «шокировало и нас тоже», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

«Это не может не шокировать нормальных людей», — сообщил Песков.

По его словам, Путину было «незамедлительно об этом доложено». «Конечно же, информация такого рода всегда трагическая и печальная», — сообщил Песков.

В Кремле заявили о шоке из-за самоубийства Старовойта
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Пресс-секретарь напомнил, что сейчас идет следствие, которое «призвано ответить на все вопросы». «Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам», — добавил Песков.

Глава Минтранспорта и Курской области: карьера Романа Старовойта
Фотогалерея 

Накануне, 7 июля, комментируя отставку Старовойта с поста главы Минтранса, Песков говорил, что это не связано с утратой доверия. «Как вы видите, такой формулировки использовано не было», — говорил он.

О самоубийстве Старовойта стало известно через несколько часов после его отставки. Его тело нашли около машины Tesla в подмосковном Одинцово. На месте нашли наградной пистолет.

Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное
Политика
Роман Старовойт

Незадолго до самоубийства источники РБК сообщали, что к Роману Старовойту рано или поздно могли прийти силовики из-за уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области.

По этому уголовному делу ранее был арестован Алексей Смирнов, который сменил Старовойта на посту главы Курской области.

Стало известно, когда Старовойт совершил самоубийство
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Сотрудники специальных служб на месте обнаружения тела Романа Старовойта, Москва, 7 июля 2025 года

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Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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