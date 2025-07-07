Стало известно, когда Старовойт совершил самоубийство
Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта было обнаружено сегодня, 7 июля, сообщил высокопоставленный источник РБК, знакомый с ситуацией. По информации собеседника РБК, самоубийство Старовойт совершил также сегодня.
Тело экс-министра с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе, заявили ранее в Следственном комитете. Как передавал корреспондент РБК с места ЧП, кровь, найденная на месте предполагаемого самоубийства Старовойта, была свежей. По ее состоянию можно судить, что самоубийство произошло сегодня.
6 июля в телеграм-канале Минтраса России было опубликовано видео из ситуационного центра, на котором был и Старовойт. Совещание было посвящено проблемам в работе российских аэропортов, которые произошли 5–6 июля.
Как ранее сообщил источник РБК в правоохранительных органах, на месте гибели нашли наградной пистолет Старовойта. Оружие он получил осенью 2023 года по приказу Владимира Колокольцева — за содействие МВД в выполнении задач в Курской области.
Старовойту было 53 года. Утром 7 июля президент России Владимир Путин своим указом отправил Старовойта в отставку с поста министра транспорта. Он занимал свой пост чуть более года — с мая 2024-го. В Кремле заявили, что это не связано с утратой доверия, однако причину увольнения не назвали. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен заместитель Старовойта и экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
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