На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет
На месте гибели Романа Старовойта был найден наградной пистолет, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
В 2023 году занимавший пост начальника регионального УМВД Виктор Косарев вручил Старовойту наградное оружие, писала «Курская правда». На фотографии экс-губернатор показывал ящик, в котором лежит пистолет, а также приспособления для него.
Его тело нашли в личном автомобиле, сообщал СК. На теле экс-министра нашли огнестрельное ранение.
Старовойт совершил самоубийство, это основная версия, сообщали в ведомстве. О том, что экс-министр покончил с собой, сообщил также РБК источник, близкий к администрации президента.
Утром 7 июля стало известно, что Старовойта отправили в отставку с должности министра транспорта. На его место назначили бывшего заместителя министра и экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Источники РБК сообщали, что к нему рано или поздно могут возникнуть вопросы из-за уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области. Ранее по этому делу арестовали сменщика Старовойта на посту главы региона — Алексея Смирнова.
Отставка Старовойта не связана с утратой доверия, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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