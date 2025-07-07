На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта нашли в личном автомобиле в подмосковном Одинцово. Рядом с его телом нашли наградной пистолет

Роман Старовойт (слева) (Фото: Администрация Курской области)

На месте гибели Романа Старовойта был найден наградной пистолет, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

В 2023 году занимавший пост начальника регионального УМВД Виктор Косарев вручил Старовойту наградное оружие, писала «Курская правда». На фотографии экс-губернатор показывал ящик, в котором лежит пистолет, а также приспособления для него.

Его тело нашли в личном автомобиле, сообщал СК. На теле экс-министра нашли огнестрельное ранение.

Старовойт совершил самоубийство, это основная версия, сообщали в ведомстве. О том, что экс-министр покончил с собой, сообщил также РБК источник, близкий к администрации президента.

Утром 7 июля стало известно, что Старовойта отправили в отставку с должности министра транспорта. На его место назначили бывшего заместителя министра и экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Источники РБК сообщали, что к нему рано или поздно могут возникнуть вопросы из-за уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области. Ранее по этому делу арестовали сменщика Старовойта на посту главы региона — Алексея Смирнова.

Отставка Старовойта не связана с утратой доверия, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.