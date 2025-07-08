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Война Израиля и Ирана ,  
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США анонсировали новый раунд переговоров с Ираном

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Новый раунд переговоров США и Ирана уже запланирован, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Трансляцию вело агентство Associated Press на YouTube.

Конкретных сроков президент США не назвал. В свою очередь, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что переговоры, вероятно, состоятся на следующей неделе.

Отвечая на вопросы журналистов 3 июля, Трамп заявил, что власти Ирана хотят провести переговоры с ним. Тогда же он назвал Уиткоффа «прекрасным переговорщиком».

Axios сообщил о расчете Израиля на одобрение США новых ударов по Ирану
Политика

Газета The Jerusalem Post 30 июня со ссылкой на источник сообщала, что высокопоставленные иранские чиновники ожидают «зеленого света» от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, чтобы начать переговоры с США.

По информации Axios, во время обмена ударами Ирана и Израиля Хаменеи заблокировал переговоры между главой иранского МИДа Аббасом Арагчи и Уиткоффом. В итоге это привело к решению Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня, утверждало издание.

До начала израильской операции Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров о новой ядерной сделке при посредничестве Омана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее в парламенте страны заявили, что Иран больше не собирается пускать на свои ядерные объекты главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также не согласится на установку камер видеонаблюдения на этих объектах. В Госдепартаменте США назвали это решение «неприемлемым».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Евгений Вахляев
Иран Израиль США переговоры Иранская ядерная программа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
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