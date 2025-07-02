США потребовали от Ирана немедленно возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

США считают приостановку Ираном сотрудничества с МАГАТЭ неприемлемым и призывают немедленно возобновить его, заявили в Госдепе. Там отметили, что у Тегерана есть возможность «изменить курс и выбрать путь мира и процветания»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Приостановка Ираном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) неприемлема, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге.

«Мы будем использовать слово «неприемлемо», поскольку Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в то время, когда у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания», — сказала Брюс.

Она отметила, что перед американской «успешной военной операцией» Иран наращивал запасы урана, обогащенного до 60%, для чего не было «заслуживающей доверия мирной цели».

США требуют от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ, подчеркнула Брюс.

Иранский парламент проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ 25 июня, на следующий день после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем. Стороны обменивались ударами с 13 июня, Израиль объяснил свою операцию приближением Ирана к созданию ядерной бомбы. Тегеран отвергал подобные обвинения. В ночь на 22 июня США нанесли удары, в том числе с применением противобункерных бомб, по важнейшим объектам иранской ядерной программы.

Вашингтон объявил об уничтожении ядерных объектов Ирана, хотя в СМИ появлялись данные американской разведки о том, что ущерб был не столь разрушительным. Администрация США опровергала эту информацию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о значительном ущербе для атакованных объектов, отметив, что Иран может восстановить процессы обогащения урана в течение нескольких месяцев. Кроме того, МАГАТЭ не смогло установить местонахождение более 400 кг урана, обогащенного до 60%, предположительно, эти запасы успели переместить до ударов США.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Также в Тегеране звучали заявления о том, что пришло время Ирану выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В иранском парламенте объяснили это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

В Кремле решение Ирана прекратить сотрудничество с МАГАТЭ назвали реакцией на удары по иранским ядерным объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что из-за атак «реноме МАГАТЭ серьезно пострадало».