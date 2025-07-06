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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойного оружия

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Военная операция на Украине
Украина заключила с Данией соглашение о совместном производстве вооружений для Киева, сообщил Зеленский. Путин, говоря об ударах по целям внутри России, обещал, что «ответ всегда будет»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sylvest Andersen / Getty Images)

Украина вместе с зарубежными партнерами нарастит производство дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков для защиты от российских ударов, написал в своем аккаунте в X украинский президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что Киев подписал с Данией соглашение о совместном производстве вооружений для Украины за рубежом. Дания станет первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок в украинскую армию, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Еще одно соглашение — о беспилотниках — Украина заключила с американской компанией Swift Beat. Зеленский говорил ранее, что в его рамках Киев рассчитывает получить «сотни тысяч» дронов, в том числе перехватчиков, в этом году. Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, БПЛА будут поставлять Украине в приоритетном порядке, на специальных условиях и по себестоимости, сообщал офис президента.

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Политика
Владимир Зеленский

В начале этой недели Зеленский сообщил, что планирует обсудить с европейскими партнерами расширение так называемой датской модели помощи ВСУ, то есть финансирования ими контрактов на производство оружия на Украине и в целом производства оружия для Украины.

В марте премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна производит около трети необходимого ей на поле боя оружия и стремится довести этот показатель до уровня 50%.

Российские власти требуют от западных государств прекратить оказание помощи Украине. «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — заявляли в Кремле. Владимир Путин, говоря об ударах дальнобойными ракетами по целям внутри России, обещал, что «ответ всегда будет».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дальнобойное оружие Украина беспилотники Дания
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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