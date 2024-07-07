Столтенберг заявил, что никто не обещал Киеву вступление через 10 лет

Столтенберг: никто не говорил Украине, что она вступит в НАТО ровно через 10 лет

Генсек вновь назвал победу Украины «предварительным условием для любого будущего членства». На этой неделе он заявлял, что надеется на вступление Киева в течение следующего десятилетия. Москва выступает против расширения альянса

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Ведущий спросил, почему Украина может быть принята через десять лет, а не через год, два или три с начала военных действий.

«Никто не говорил: ровно десять лет, но очевидно, что это очень серьезный вопрос для Украины. Потому что Украина сейчас находится в состоянии войны», — ответил генсек.

Он отметил, что самое важное, что нужно сделать сейчас, — усилить поддержку Киева со стороны блока и обеспечить его победу. Ее Столтенберг назвал «предварительным условием для любого будущего членства Украины». В июне он говорил, что победа Украины — «абсолютный минимум» для ее членства в НАТО.

5 июля генсек в интервью DPA заявил, что надеется на вступление Украины в НАТО в течение следующего десятилетия. «Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении блока в течение следующих десяти лет.

По словам главы украинской миссии при альянсе Натальи Галибаренко, Киев не стремится к немедленному присоединению к блоку, но рассчитывает получить «необратимое» предложение во время саммита в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Президент Владимир Зеленский также говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение».

Как пишет издание Euractiv, натовские страны еще не согласовали формулировку итогового заявления саммита по поводу будущего членства Украины. По словам дипломатов, страны готовят документы, «которые послужат своего рода мостом к членству» Киева. Они касаются поддержки Украины. «Имеет значение, сделан ли мост из бумаги, дерева или стали, и, конечно же, имеет значение, будет ли он коротким или довольно длинным», — отметили дипломаты НАТО. «Дело в том, что мы не знаем, какой длины мост», — указал один из них.

Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия никогда не соглашалась с расширением НАТО, тем более за счет Украины. «Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте того», — говорил он. Путин в июне назвал среди условий для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Зеленский счел эти предложения ультиматумом.