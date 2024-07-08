Путин сменил военного прокурора Объединенной группировки войск

Военным прокурором Объединенной группировки войск назначен Сергей Казаков. Его предшественник проработал в должности чуть больше года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 5-летний срок: генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича — военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», — написано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Казаков ранее занимал пост военного прокурора Северного флота.

На новой должности Казаков сменил генерал-лейтенанта юстиции Алексея Найду, который в свою очередь был назначен военным прокурором Ленинградского военного округа. Путин назначал его на пост военного прокурора Объединенной группировки войск в марте 2023 года.

Своим указом глава государства назначил военными прокурорами Центрального военного округа генерал-майора юстиции Константина Ольховатенко, Северного флота — генерал-майона юстиции Игоря Купреева, Черноморского флота — генерал-майора юстиции Олега Окорокова.

2 июля комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности поддержали представленные президентом кандидатуры на должности военных прокуроров.

Словосочетание «Объединенная группировка войск» в контексте действующих в конфликте подразделений используется с осени 2022 года, когда Минобороны России сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина на должность командующего этой группировкой. С января 2023 года командующим является начальник Генштаба Валерий Герасимов.