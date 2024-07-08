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Экс-командующего Балтийским флотом Воробьева назначили на новую должность

Экс-командующий Балтфлотом Воробьев стал заместителем главкома ВМФ
Владимир Воробьев
Владимир Воробьев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Вице-адмирал Владимир Воробьев, который ранее был командующим Балтийским флотом, перешел на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, сообщает Минобороны.

«Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев назначен заместителем главнокомандующего ВМФ», — говорится в сообщении.

У Балтфлота сменился командующий
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Сергей Липилин

Командующим Балтфлотом он был с апреля 2023 года. Тогда Воробьев сменил на этом посту адмирала Виктора Лиину. В свою очередь, Лиину назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом России.

Руководить Балтийским флотом теперь будет вице-адмирал Сергей Липилин, который ранее занимал пост начальника штаба флота.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил Липилину штандарт командующего флотом и пожелал успешного исполнения обязанностей в новой высокой должности. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде 8 июля.

Теги
ВМФ командующий Балтфлот
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