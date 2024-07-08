Экс-командующего Балтийским флотом Воробьева назначили на новую должность

Владимир Воробьев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Вице-адмирал Владимир Воробьев, который ранее был командующим Балтийским флотом, перешел на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, сообщает Минобороны.

«Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев назначен заместителем главнокомандующего ВМФ», — говорится в сообщении.

Командующим Балтфлотом он был с апреля 2023 года. Тогда Воробьев сменил на этом посту адмирала Виктора Лиину. В свою очередь, Лиину назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом России.

Руководить Балтийским флотом теперь будет вице-адмирал Сергей Липилин, который ранее занимал пост начальника штаба флота.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил Липилину штандарт командующего флотом и пожелал успешного исполнения обязанностей в новой высокой должности. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде 8 июля.