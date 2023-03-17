Путин назначил военного прокурора Объединенной группировки войск

Генерал-майор юстиции Алексей Найда ранее занимал пост военного прокурора Черноморского флота

Алексей Найды (Фото: Совет Федерации РФ)

Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором Объединенной группировки войск, следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации.

Указом Найда также освобождается от занимаемой ранее должности. Он был военным прокурором Черноморского флота.

Словосочетание «объединенная группировка войск» в контексте действующих на Украине подразделений используется с осени прошлого года, когда Минобороны России сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина на должность командующего этой группировкой. Сейчас командующим является начальник Генштаба Валерий Герасимов.

О том, что Путин внес на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру Найды на пост военного прокурора Объединенной группировки войск, на прошлой неделе сообщал сенатор Андрей Клишас. Он указывал, что на этой неделе профильные комитеты верхней палаты российского парламента рассмотрят соответствующий вопрос.

Найда родился в 1974 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), окончил суворовское военное училище и Военный университет Минобороны.

С 1996 года он занимал различные должности в военной прокуратуре. В 2016 году Найда стал первым заместителем военного прокурора Южного военного округа, а позднее – военным прокурором Черноморского флота.