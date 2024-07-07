Что ждать от второго тура парламентских выборов во Франции

Согласно последним опросам, ультраправая партия Ле Пен одержит победу на парламентских выборах во Франции, но ей вряд ли удастся получить большинство в Нацсобрании. Чревато ли это затяжным политическим кризисом, разбирался РБК

Марин Ле Пен (Фото: Yves Herman / Reuters)

7 июля во Франции пройдет второй тур досрочных парламентских выборов. В первом, состоявшемся неделей раньше, в лидеры вышла ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Она набрала 33% голосов, а партия президента Эмманюэля Макрона пришла третьей с 22%. Второй в республике стала созданная перед выборами левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) — у нее 28%.

Французские ультраправые никогда не были так близки к власти, как сейчас, что заставило центристов, поддерживающих Макрона, объединиться перед вторым туром с левыми. Чтобы оттянуть голоса у RN, они выбрали тактику так называемого республиканского фронта. «С усилением «Национального объединения» пришло время для широкого, четко демократического и республиканского единения во втором туре», — отметил Макрон в письменном заявлении после оглашения первых результатов выборов.

Эта тактика предполагает, что NFP откажется выдвигать своего кандидата в тех округах, где больше шансов у кандидата от президентского альянса, и наоборот. Таким образом, шансы ультраправой RN получить большинство в Нацсобрании и возглавить правительство страны снижаются.

577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции избирают на пять лет по мажоритарным округам в два тура. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. Если у всех меньше, то исход решается во втором туре, куда проходят два кандидата с максимальными показателями; при этом к ним могут присоединиться претенденты, получившие более 12,5% голосов в первом туре. В общей сложности в первом туре были избраны 76 депутатов: 39 от RN, 32 от NFP и двое от альянса Макрона. Оставшиеся места будут распределены во втором. Досрочные выборы Эмманюэль Макрон объявил 9 июня после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых RN пришла первой — ее результат (31,3%) оказался почти в два раза выше, чем у центристской коалиции Besoin d’Europe (14,6%), в которую входит президентское «Возрождение». Глава Пятой республики признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой».

Какой сценарий после выборов наиболее вероятен

За неделю между турами 210 кандидатов от левых и сторонников Макрона, которые прошли во второй раунд, отказались от участия в нем, чтобы снизить шансы кандидатов RN. Проведенный после окончательного формирования списков опрос американской исследовательской компании Harris Interactive показал, что эта тактика сработала. Согласно выводам социологов, партия Ле Пен не сможет добиться 289 мест и вряд ли сможет сформировать правительство. RN, как ожидается, получит от 190 до 220 мандатов, хотя прежние опросы пророчили ей от 250 до 300. Левый альянс получит от 159 до 183, президентская коалиция — от 110 до 130 мест.

Согласно опросу социологической службы Elabe для BFMTV и La Tribune Dimanche от 5 июля, RN не получит абсолютное большинство. Партии Ле Пен обещают 200–230 кресел, NFP — 165–190, союзникам Макрона — 120–140.

Тем не менее в интервью для французского канала Cnews Марин Ле Пен заявила, что такие подсчеты — это не точная наука, и призвала своих избирателей идти на участки 7 июля. «У нас есть серьезные шансы получить абсолютное большинство в Национальном собрании», — убеждена она.

Эффект от сделки Макрона с «Новым народным фронтом» не был очевидным, поскольку оставалось неясно, готовы ли центристы сотрудничать с крайне левым флангом NFP — партией «Непокоренная Франция» (LFI) во главе с Жан-Люком Меланшоном. После оглашения результатов первого тура премьер-министр Габриэль Атталь призвал кандидатов, занявших третье место, отказаться от дальнейшего участия в кампании, чтобы мандат в Нацсобрании достался не представителю RN, а претенденту, «который защищает ценности республики». Впоследствии в президентской партии уточнили, что этот призыв распространяется также на отзыв кандидатуры в пользу LFI.

Однако другой однопартиец Макрона, министр финансов Бруно Ле Мэр, заявил в эфире радио France Inter, что «Непокоренная Франция» «представляет опасность для нации». Меланшон после первого тура сказал: «Мы нигде не позволим победить RN, и поэтому в тех округах, где их кандидат вышел на первое место, в то время как наш на третьем, мы отзовем нашу кандидатуру».

В результате, по информации Le Monde, около 16 кандидатов, поддерживающих президента, решили продолжить борьбу за кресло в Нацсобрании, несмотря на то что заняли третье место в первом туре. А некоторые представители LFI решили остаться в гонке в тех округах, где представитель партии Ле Пен занял второе место.

Согласно прогнозам, сторонники Макрона в любом случае потеряют контроль в нижней палате, но абсолютное большинство не получит ни одна из партий. Макрон мог бы сформировать новую коалицию, но программы основных центристов и левых слишком радикально отличаются. На заседании кабинета 2 июля Макрон отклонил вариант коалиции, которая будет включать LFI, сообщил один из участников переговоров. Осталось неясным, упомянул ли президент другие варианты.

Габриэль Атталь заявил 3 июля в эфире радио France Inter, что идея лишить крайне правую RN большинства может увенчаться успехом. Однако он отверг предположение, что центристские силы, поддерживающие Макрона, могут попытаться сформировать межпартийное правительство, предложив вместо этого умеренным членам ассамблеи работать сообща. «Я надеюсь, что лагерь (союзников Макрона. — РБК) будет как можно больше. После этого мы постараемся обеспечить большинство по каждому законопроекту», — пообещал премьер.

The New York Times отмечает, что Франция рискует на несколько месяцев погрузиться в политический кризис и беспорядки. Макрон, согласно Конституции, сможет назначить следующие парламентские выборы только через год.

The Guardian обращает внимание на то, что республиканский фронт слабеет с 2002 года. Во втором туре президентских выборов 2017 года, в который вышли Макрон и Ле Пен, только две из девяти партий, выбывших в первом туре, — Социалистическая партия и правоцентристская Les Républicains (LR) — официально призвали своих избирателей поддержать Макрона. Во втором туре президентских выборов 2022-го, когда RN продолжала увеличивать долю голосов практически в каждом туре голосования, два других крайне правых кандидата, Эрик Земмур и Николя Дюпон-Эньян, призвали своих избирателей поддержать Ле Пен.

Смогут ли лишенные большинства ультраправые помешать Макрону

У президента Франции, согласно Конституции, — ведущая роль в определении оборонной и внешней политики. Однако одобрение парламента требуется для большинства серьезных изменений во внутренней политике и принятия ключевых законодательных актов, таких как законопроекты о расходах или поправки к Конституции. Если Нацсобрание все-таки окажется в оппозиции президенту, ему придется назначить нового премьер-министра.

Ранее The Guardian прогнозировала, что победа правых на выборах сделает Макрона на три года «хромой уткой», обреченной на сосуществование с откровенно ксенофобским, исламофобским и авторитарным правительством, возглавляемым официальным лидером RN Жорданом Барделлой.

Как отмечает Politico, накануне финальной схватки президент практически исчез из публичного поля, а его изображение удаляется из предвыборных материалов. Тем временем Макрон уже начал готовиться к возможному сосуществованию с правым премьером, в частности ускорил назначения на государственные должности. Всего в июне вышло 932 президентских указа о назначении или продлении полномочий чиновников, хотя в среднем с 2017 по 2023 год в июне вышло около 836 подобных указов. Согласно Конституции, все должностные назначения, предлагаемые президентом, должен также одобрить премьер-министр, за исключением назначения самого главы правительства, а также членов Конституционного совета. Ле Пен уже обвинила Макрона в «административном перевороте». Офис президента в ответ призвал ее проявить «сдержанность», заявив, что это рутинная работа.

27 июня в Брюсселе Макрон также объявил о своем желании вновь назначить Тьерри Бретона на пост еврокомиссара от Франции. На следующий день Ле Пен заявила, что Барделла выступит против этого решения в случае его назначения на пост премьера, поскольку Бретон «не защищал интересы Франции».

Политический тупик может снизить привлекательность Франции для иностранных инвесторов, отмечает Politico, а также подорвать репутацию Макрона на международной арене. По информации Euractiv, члены НАТО все больше нервничают из-за риска прихода французских ультраправых в правительство, поскольку RN ставит под сомнение цели военного альянса и помощь Украине. Дипломаты не исключают, что Франция покинет военное командование блока, хотя Ле Пен и убрала этот пункт из своих предвыборных обещаний. Ранее Габриэль Атталь не исключил, что в случае прихода Барделлы на пост премьер-министра объемы военной помощи Киеву сократятся.