Макрон не принял отставку премьер-министра

Самый молодой премьер Франции подал в отставку, как обещал накануне после предварительных итогов выборов в парламент, где президентская коалиция заняла второе место. Макрон не принял его прошение

Габриэль Атталь (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в резиденцию президента страны — Елисейский дворец — и подал в отставку. Однако глава государства Эмманюэль Макрон не принял его прошение, сообщили в Елисейском дворце BFM TV.

Президент попросил Атталя остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Атталь объявил о намерении подать в отставку накануне, 7 июля, после итогов выборов в Национальное собрание (парламент Франции). По их результатам коалиция Макрона, в которой состоит Атталь, заняла только второе место (163 места в парламенте).

Это был второй тур выборов, по итогам первого президентская коалиция шла на третьем месте, лидерство было у ультраправого «Национального объединения». По итогам второго тура на первое место вышла созданная после роспуска парламента коалиция левых «Новый народный фронт» (180 мандатов), а правые оказались на третьем (143 места в парламенте).

Всего в Национальном собрании 577 мест. Оставшиеся 66 мандатов получили республиканцы и их союзники.

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в начале июня.

Атталь был назначен на должность премьер-министра в январе этого года после отставки Элизабет Борн. Он стал самым молодым политиком в истории Франции, занявшим этот пост. До должности премьера Атталь был министром образования.