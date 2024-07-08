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Политика ,  
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Макрон не принял отставку премьер-министра

Макрон не принял прошение об отставке премьер-министра Атталя
Самый молодой премьер Франции подал в отставку, как обещал накануне после предварительных итогов выборов в парламент, где президентская коалиция заняла второе место. Макрон не принял его прошение
Габриэль Атталь
Габриэль Атталь (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в резиденцию президента страны — Елисейский дворец — и подал в отставку. Однако глава государства Эмманюэль Макрон не принял его прошение, сообщили в Елисейском дворце BFM TV.

Президент попросил Атталя остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Атталь объявил о намерении подать в отставку накануне, 7 июля, после итогов выборов в Национальное собрание (парламент Франции). По их результатам коалиция Макрона, в которой состоит Атталь, заняла только второе место (163 места в парламенте).

Это был второй тур выборов, по итогам первого президентская коалиция шла на третьем месте, лидерство было у ультраправого «Национального объединения». По итогам второго тура на первое место вышла созданная после роспуска парламента коалиция левых «Новый народный фронт» (180 мандатов), а правые оказались на третьем (143 места в парламенте).

Всего в Национальном собрании 577 мест. Оставшиеся 66 мандатов получили республиканцы и их союзники.

Французский премьер проголосовал во втором туре парламентских выборов
Политика
Габриэль Атталь

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в начале июня.

Атталь был назначен на должность премьер-министра в январе этого года после отставки Элизабет Борн. Он стал самым молодым политиком в истории Франции, занявшим этот пост. До должности премьера Атталь был министром образования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция отставка премьер-министр Франции Габриэль Атталь
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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