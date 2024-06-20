В случае победы правого «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции пост премьера может занять его лидер Жордан Барделла. Чем он примечателен и как видит внешнюю политику страны — в материале РБК

Жордан Барделла (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Через 10 дней во Франции пройдет первый тур досрочных парламентских выборов, которые президент Эмманюэль Макрон объявил после провала своей партии на июньских выборах в Европарламент. Первой на них финишировала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) во главе с 28-летним Жорданом Барделлой, который в случае повторного успеха RN может возглавить правительство Пятой республики.

Досрочные выборы в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента Франции) пройдут в два тура — 30 июня и 7 июля. 577 депутатов ассамблеи избираются на пять лет по мажоритарным округам. Для победы кандидату надо набрать большинство голосов. Претенденты, получившие более 12,5% в первом туре, проходят во второй. Партия Макрона «Возрождение» подвергается серьезным атакам как справа, так и слева. Незадолго до старта предвыборной кампании левые и радикально левые партии Франции объединились в «Новый народный фронт» (NFP), чтобы вместе противостоять правым. Согласно опросу института общественного мнения IFOP, RN получит в первом туре 35% голосов, «Новый народный фронт» — 26%, f «Возрождение» — только 19%.

Если партия Макрона не сможет сформировать большинство, президенту придется назначить нового премьер-министра от партии или коалиции, которая по итогам выборов получит право его выдвинуть. В таком случае Францию ждет период «сожительства» президента и премьер-министра из разных партий. 10 июня RN выдвинула Барделлу в качестве своего кандидата на пост главы правительства.

В интервью CNews TV 18 июня лидер французских правых призвал избирателей добиться большинства RN в ассамблее. Барделла отметил, что не согласится на должность премьер-министра, если не получит полную свободу действий. «Если я буду управлять страной без абсолютного большинства, я не смогу снизить НДС на топливо и газ... Я не смогу резко сократить миграцию», — перечислял Барделла в интервью Le Parisien.

Что известно о лидере французских правых

Хотя Барделла как представитель радикальных правых обещает избирателем сократить миграции, он сам родился в семье с итальянско-алжирскими корнями. Как отмечает Le Monde, сегодня у каждого четвертого жителя Франции по крайне мере один предок миграционного происхождения, и Барделла использует свою историю, как способ сблизиться с электоратом. «Я прибыл из других мест, но местный сейчас», — говорит он, подчеркивая, что он на 75% итальянец.

Лидер французских правых вырос в парижском пригороде Сен-Дени, который регулярно попадает в заголовки из-за высокого уровня преступности. Причем малая родина Барделлы считается оплотом левых, поскольку большинство выборов в Сен-Дени выигрывают коммунисты или социалисты.

В агитационных речах он часто апеллирует к своим детским годам. «Я в политике из-за всего, что я пережил. Чтобы это не стало нормой для всей Франции. Потому что то, что там происходит, ненормально», — говорит Барделла. Мать воспитывала его после развода одна, работая ассистенткой в детском саду. Однако мальчик проводил несколько дней в неделю у отца, который переехал в Монморанси, гораздо более благополучный пригород парижа. В целом критики Барделлы ставят под сомнение его «бедное и неблагополучное» детство, отмечая, что Барделла-старший, имевший небольшой бизнес, обеспечивал сыну обучение в частной школе и каникулы за границей.

Барделла получил степень бакалавра экономических и социальных наук в средней школе Жана-Батиста де Ла Саль в Сен-Дени. Затем изучал географию в Сорбонне, но бросил учебу, чтобы в 16 лет присоединиться к «Национальному фронту», как раз когда Марин Ле Пен унаследовала партию от своего отца Жана-Мари Ле Пена.

Карьера Барделлы была стремительной — уже в 2014 году он возглавил партийную организацию в департаменте Сена-Сен-Дени, в 2015 был избран в региональный совет региона Иль-де-Франс. В сентябре 2017 года вошел в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах, а после стал официальным представителем партии. В 2019 году Ле Пен попросила Барделлу возглавить список кандидатов на европейских выборах, на которых RN, как и в этом году, одержала победу. Барделла стал депутатом Европарламента, а в 2022-м возглавил «Национальное объединение».

Пьер-Стефан Форт, журналист-расследователь и автор книги о Барделле, в интервью The Washington Post пояснил, что Ле Пен оценила семейную историю Барделлы и его потенциал для продвижения партии в соцсетях. Сейчас у него 1,3 млн подписчиков в TikTok (больше среди французских политиков только у Макрона — 4,5 млн и лидера крайне левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона — 2,4 млн). Ставка оправдала себя — согласно опросам, почти треть избирателей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали на этих выборах в Европарламент за RN.

Как отмечает Politico, Барделла и Ле Пен усердно работали над тем, чтобы изменить имидж RN и откреститься от образа радикальных ультраправых, преследующего партию со времен Жана-Мари Ле Пена, который был оштрафован за отрицание Холокоста. Ле Пен стала инициатором исключения радикально правой «Альтернативы для Германии» из еврофракции «Идентичность и демократия», в которой они вместе работали в прошлом созыве Европарламента. Однако специалист по правому радикализму аналитического центра Fondation Jean Jaurès Жан-Ив Камю считает, что партия пошла лишь на косметические изменения, поскольку повестка RN остается самой радикальной во Франции.

Критики отмечают, что сам Барделла, продвигая тезисы о борьбе с миграцией и социальной несправедливостью, не проявил себя как последовательная и яркая личность. Он бросил университет, у него нет опыта работы в бизнесе (за его плечами лишь летняя стажировка в компании отца, занимающейся вендинговыми автоматами) или политических заслуг — за пять лет депутатства в Европарламенте он внес в проекты всего 21 поправку.

По словам бывшего специалиста по коммуникациям RN Паскаля Юмо, до работы с ним Барделла был «пустой оболочкой», и даже его улыбка — это результат кропотливых тренировок.

Как Барделла видит внешнеполитические задачи Франции

За внешнюю политику в республике отвечает президент. Однако если правым все-таки удастся получить большинство в ассамблее, то государственный бюджет окажется под их контролем. Reuters отмечает, что Макрон тогда потеряет рычаги влияния на внутреннюю повестку, включая вопросы экономической политики и безопасности, что повлияет на помощь Украине, поскольку президенту понадобится поддержка парламента, чтобы выделять средства на эту поддержку.

Французское издание Journal du Dimanche напоминает, что в марте депутаты от «Национального объединения» отказались поддержать французско-украинское двустороннее соглашение о безопасности. Источник в минобороны Франции сказал изданию, что приход правых ко власти усложнит согласование помощи Украине. «Если президент республики останется главой вооруженных сил, то назначенный министр обороны станет политическим лидером, который подписывает распоряжения о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR и боеприпасов», — отметил собеседник Journal du Dimanche.

Нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил, что обемы военноей помощи Украине сократятся в случае победы на парламентских выборах ультраправых. Он заявил это в эфире BFM TV 20 июня, отметив, что следующий шаг для RN — это блокировка инициатив Европейского союза. «Это уже ясно. Глава ультраправых Жордан Барделла предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего вклада в Европу<…>Следующий шаг — это будет конец значительной части поддержки Украины», — отметил нынешний глава правительства.

Барделла, однако, заявил 19 июня на выставке вооружений Eurosatory, что поддерживает право Украины защищаться от России. «Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта», — сказал он. Однако лидер правых подчеркнул, что выступает против отправки дальнобойного оружия, поскольку это может спровоцировать эскалацию боевых действий. Под конец Барделла заверил, что будет выполнять обязательства Франции, взятые в рамках НАТО, в том числе по увеличению расходов на оборону, «потому что на карту поставлено доверие к европейским партнерам и союзникам по НАТО».

Однако заявления Барделлы вообще не отличаются последовательностью. В марте лидер RN заявил на мероприятии Politico, что обещание Ле Пен вывести Францию из командования НАТО остаются в силе, но это станет возможным только после прекращения боевых действий на Украине. «Никто не меняет договоры в военное время», — отметил Барделла.

Ле Пен во время президентской кампании 2022 года призывала выйти из объединенного военного командования НАТО, к которому Париж присоединился в 2007 году, в период президентства Николя Саркози, а также заключить «новые стратегические соглашения с Соединенными Штатами» и открыть «диалог с Россией по основным общим вопросам».

Politico обратило внимание, что в преддверии нынешних выборов партия Ле Пен удалила с сайта именно эти пункты программы. По данным издания, соответствующий буклет пропал оттуда после 1 июня, поскольку партия «незаметно удалила часть своих предложений по оборонной политике, в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО».