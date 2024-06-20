Чем известен Барделла — кандидат в премьеры Франции от ультраправыхПравительство Габриэля Атталя ожидает от него сокращения помощи Украине
Через 10 дней во Франции пройдет первый тур досрочных парламентских выборов, которые президент Эмманюэль Макрон объявил после провала своей партии на июньских выборах в Европарламент. Первой на них финишировала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) во главе с 28-летним Жорданом Барделлой, который в случае повторного успеха RN может возглавить правительство Пятой республики.
Досрочные выборы в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента Франции) пройдут в два тура — 30 июня и 7 июля. 577 депутатов ассамблеи избираются на пять лет по мажоритарным округам. Для победы кандидату надо набрать большинство голосов. Претенденты, получившие более 12,5% в первом туре, проходят во второй.
Партия Макрона «Возрождение» подвергается серьезным атакам как справа, так и слева. Незадолго до старта предвыборной кампании левые и радикально левые партии Франции объединились в «Новый народный фронт» (NFP), чтобы вместе противостоять правым. Согласно опросу института общественного мнения IFOP, RN получит в первом туре 35% голосов, «Новый народный фронт» — 26%, f «Возрождение» — только 19%.
Если партия Макрона не сможет сформировать большинство, президенту придется назначить нового премьер-министра от партии или коалиции, которая по итогам выборов получит право его выдвинуть. В таком случае Францию ждет период «сожительства» президента и премьер-министра из разных партий. 10 июня RN выдвинула Барделлу в качестве своего кандидата на пост главы правительства.
В интервью CNews TV 18 июня лидер французских правых призвал избирателей добиться большинства RN в ассамблее. Барделла отметил, что не согласится на должность премьер-министра, если не получит полную свободу действий. «Если я буду управлять страной без абсолютного большинства, я не смогу снизить НДС на топливо и газ... Я не смогу резко сократить миграцию», — перечислял Барделла в интервью Le Parisien.
Что известно о лидере французских правых
Хотя Барделла как представитель радикальных правых обещает избирателем сократить миграции, он сам родился в семье с итальянско-алжирскими корнями. Как отмечает Le Monde, сегодня у каждого четвертого жителя Франции по крайне мере один предок миграционного происхождения, и Барделла использует свою историю, как способ сблизиться с электоратом. «Я прибыл из других мест, но местный сейчас», — говорит он, подчеркивая, что он на 75% итальянец.
Лидер французских правых вырос в парижском пригороде Сен-Дени, который регулярно попадает в заголовки из-за высокого уровня преступности. Причем малая родина Барделлы считается оплотом левых, поскольку большинство выборов в Сен-Дени выигрывают коммунисты или социалисты.
В агитационных речах он часто апеллирует к своим детским годам. «Я в политике из-за всего, что я пережил. Чтобы это не стало нормой для всей Франции. Потому что то, что там происходит, ненормально», — говорит Барделла. Мать воспитывала его после развода одна, работая ассистенткой в детском саду. Однако мальчик проводил несколько дней в неделю у отца, который переехал в Монморанси, гораздо более благополучный пригород парижа. В целом критики Барделлы ставят под сомнение его «бедное и неблагополучное» детство, отмечая, что Барделла-старший, имевший небольшой бизнес, обеспечивал сыну обучение в частной школе и каникулы за границей.
Барделла получил степень бакалавра экономических и социальных наук в средней школе Жана-Батиста де Ла Саль в Сен-Дени. Затем изучал географию в Сорбонне, но бросил учебу, чтобы в 16 лет присоединиться к «Национальному фронту», как раз когда Марин Ле Пен унаследовала партию от своего отца Жана-Мари Ле Пена.
Карьера Барделлы была стремительной — уже в 2014 году он возглавил партийную организацию в департаменте Сена-Сен-Дени, в 2015 был избран в региональный совет региона Иль-де-Франс. В сентябре 2017 года вошел в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах, а после стал официальным представителем партии. В 2019 году Ле Пен попросила Барделлу возглавить список кандидатов на европейских выборах, на которых RN, как и в этом году, одержала победу. Барделла стал депутатом Европарламента, а в 2022-м возглавил «Национальное объединение».
Пьер-Стефан Форт, журналист-расследователь и автор книги о Барделле, в интервью The Washington Post пояснил, что Ле Пен оценила семейную историю Барделлы и его потенциал для продвижения партии в соцсетях. Сейчас у него 1,3 млн подписчиков в TikTok (больше среди французских политиков только у Макрона — 4,5 млн и лидера крайне левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона — 2,4 млн). Ставка оправдала себя — согласно опросам, почти треть избирателей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали на этих выборах в Европарламент за RN.
Как отмечает Politico, Барделла и Ле Пен усердно работали над тем, чтобы изменить имидж RN и откреститься от образа радикальных ультраправых, преследующего партию со времен Жана-Мари Ле Пена, который был оштрафован за отрицание Холокоста. Ле Пен стала инициатором исключения радикально правой «Альтернативы для Германии» из еврофракции «Идентичность и демократия», в которой они вместе работали в прошлом созыве Европарламента. Однако специалист по правому радикализму аналитического центра Fondation Jean Jaurès Жан-Ив Камю считает, что партия пошла лишь на косметические изменения, поскольку повестка RN остается самой радикальной во Франции.
Критики отмечают, что сам Барделла, продвигая тезисы о борьбе с миграцией и социальной несправедливостью, не проявил себя как последовательная и яркая личность. Он бросил университет, у него нет опыта работы в бизнесе (за его плечами лишь летняя стажировка в компании отца, занимающейся вендинговыми автоматами) или политических заслуг — за пять лет депутатства в Европарламенте он внес в проекты всего 21 поправку.
По словам бывшего специалиста по коммуникациям RN Паскаля Юмо, до работы с ним Барделла был «пустой оболочкой», и даже его улыбка — это результат кропотливых тренировок.
Как Барделла видит внешнеполитические задачи Франции
За внешнюю политику в республике отвечает президент. Однако если правым все-таки удастся получить большинство в ассамблее, то государственный бюджет окажется под их контролем. Reuters отмечает, что Макрон тогда потеряет рычаги влияния на внутреннюю повестку, включая вопросы экономической политики и безопасности, что повлияет на помощь Украине, поскольку президенту понадобится поддержка парламента, чтобы выделять средства на эту поддержку.
Французское издание Journal du Dimanche напоминает, что в марте депутаты от «Национального объединения» отказались поддержать французско-украинское двустороннее соглашение о безопасности. Источник в минобороны Франции сказал изданию, что приход правых ко власти усложнит согласование помощи Украине. «Если президент республики останется главой вооруженных сил, то назначенный министр обороны станет политическим лидером, который подписывает распоряжения о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR и боеприпасов», — отметил собеседник Journal du Dimanche.
Нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил, что обемы военноей помощи Украине сократятся в случае победы на парламентских выборах ультраправых. Он заявил это в эфире BFM TV 20 июня, отметив, что следующий шаг для RN — это блокировка инициатив Европейского союза. «Это уже ясно. Глава ультраправых Жордан Барделла предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего вклада в Европу<…>Следующий шаг — это будет конец значительной части поддержки Украины», — отметил нынешний глава правительства.
Барделла, однако, заявил 19 июня на выставке вооружений Eurosatory, что поддерживает право Украины защищаться от России. «Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта», — сказал он. Однако лидер правых подчеркнул, что выступает против отправки дальнобойного оружия, поскольку это может спровоцировать эскалацию боевых действий. Под конец Барделла заверил, что будет выполнять обязательства Франции, взятые в рамках НАТО, в том числе по увеличению расходов на оборону, «потому что на карту поставлено доверие к европейским партнерам и союзникам по НАТО».
Однако заявления Барделлы вообще не отличаются последовательностью. В марте лидер RN заявил на мероприятии Politico, что обещание Ле Пен вывести Францию из командования НАТО остаются в силе, но это станет возможным только после прекращения боевых действий на Украине. «Никто не меняет договоры в военное время», — отметил Барделла.
Ле Пен во время президентской кампании 2022 года призывала выйти из объединенного военного командования НАТО, к которому Париж присоединился в 2007 году, в период президентства Николя Саркози, а также заключить «новые стратегические соглашения с Соединенными Штатами» и открыть «диалог с Россией по основным общим вопросам».
Politico обратило внимание, что в преддверии нынешних выборов партия Ле Пен удалила с сайта именно эти пункты программы. По данным издания, соответствующий буклет пропал оттуда после 1 июня, поскольку партия «незаметно удалила часть своих предложений по оборонной политике, в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО».
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