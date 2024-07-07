Боррель раскритиковал участие Орбана в саммите тюркских государств

Боррель: Орбан не получал мандат на участие в саммите в Шуше от имени Евросоюза

Орбан не получал мандат на участие в саммите Организации тюркских государств от лица ЕС, заявил Боррель. Премьер Венгрии в ходе мероприятия назвал важным это объединение для сотрудничества Запада и Востока

Жозеп Боррель (Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал соответствующий мандат, чтобы представлять ЕС на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«ЕС отвергает попытки узаконить сепаратистское образование турок-киприотов и признает только Республику Кипр», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. Спустя четыре года ООН была вынуждена ввести туда миротворческий контингент из-за напряженности между греками-киприотами и турками-киприотами. В 1974 году на острове произошел военный переворот, новые власти выступали за присоединение Кипра к Греции. Ситуацией воспользовалась Турция и начала операцию «Аттила». В результате боевых действий остров разделили на две части — турецкую и греческую, между ними оказалась «зеленая линия» с миротворцами ООН. Турция заняла около 40% острова, на этой территории образовалась Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК). Ее признала только Анкара. Власти греческой части считают территорию ТРСК незаконно оккупированной.

Орбан прибыл в Азербайджан 5 июля, саммит ОТГ проходил 5–6 июля в Шуше. До 2020 года этот город находился в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Баку взял его под контроль в результате Второй карабахской войны. Это было закреплено соответствующим заявлением Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020-го, армянское население покинуло данную территорию. В 2024-м Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование, а Шушу объявили культурной столицей исламского мира.

В мероприятии также приняли участие президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Орбан в ходе своего выступления на саммите заявил, что рассматривает ОТГ как «очень важную организацию для сотрудничества между Западом и Востоком». Он также поблагодарил Алиева за то, что тот «дал тысячам людей в регионе возможность жить в мире», и выразил надежду, что такая возможность появится и в Европе «как можно скорее».

Организация тюркских государств была создана в октябре 2009 года. Ее членами являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр выступают в качестве наблюдателей. Целью организации является всестороннее сотрудничество тюркских народов.

1 июля началось председательство Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе ЕС. Будапешт по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в споры с Евросоюзом, в частности по вопросам поддержки Украины и антироссийских санкций. 2 июля Орбан посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 5 июля он прибыл в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. После этого глава Евросовета Шарль Мишель отмечал отсутствие у Венгрии мандата на контакты с Москвой от лица объединения. Он также подчеркнул, что никакие обсуждения по Украине невозможны без ее участия. Орбан согласился с Мишелем и сказал, что не вел переговоры от имени ЕС. Вместе с тем он выразил уверенность в приближении мирного урегулирования конфликта на Украине с помощью подобных встреч.