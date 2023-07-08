Медведев написал про «одержимого умирающего деда» и ядерный Армагеддон

Байден «манит» Киев перспективой вступления в НАТО, реализация которой «означает третью мировую войну», считает Медведев. Американский лидер ранее назвал преждевременным вопрос о вступлении Украины в альянс

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Политику президента США Джо Байдена можно расценивать как курс любого другого американского лидера по «доминированию» над другими странами либо списать на то, что он «не ведает, что творит», заявил в своем телеграм-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев упомянул недавнее заявление Байдена о том, что тот, по его словам, отказался предоставить президенту России Владимиру Путину гарантии неприсоединения Украины к НАТО. «Типа я молодец, не прогнулся под русских!» — пишет экс-президент.

В то же время он заявил, что Байден «позорно бежал» из Афганистана, «разорил экономику Европы», а сейчас обещает кассетные боеприпасы Украине и «манит» Киев перспективой вступления в НАТО, реализация которой, по словам Медведева, «означает третью мировую войну».

«А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…» — написал он.

Заявку на вступление в НАТО украинские власти подали осенью прошлого года. В начале лета в альянсе заявляли, что у стран-членов нет консенсуса по вопросу о членстве Киева в организации. Президент США Джо Байден считает решение вопроса о вступлении Украины «преждевременным».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил приглашение Украины на предстоящем саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, но заявлял, что будет принято решение, которое сблизит Киев с Североатлантическим альянсом. Россия выступает против членства Украины в НАТО, президент Владимир Путин называл стремление Киева в организацию одной из причин начала военной операции.

Вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов должен решаться самостоятельно странами-членами, а не на уровне НАТО, говорил Столтенберг. Такие снаряды Киеву решили отправить США. Против этого выступили Германия и Австрия (последняя не состоит в блоке). Не поддерживает применение кассетных боеприпасов на Украине и ООН, а в МИД России напомнили о прошлогоднем заявлении администрации США, которая называла использование таких снарядов «военным преступлением».