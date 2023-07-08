Губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках вблизи Воронежа

Губернатор Гусев сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Воронежу

Беспилотники были уничтожены средствами ПВО на подлете к городу, никто не пострадал, заявил губернатор Гусев. Месяц назад после падения дрона в Воронеже была повреждена многоэтажка, три человека получили ранения из-за осколков

Воронеж (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Воронежу, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он.

Как пишет Baza, воронежцы рассказали о звуках взрывов на западе города. Кроме того, люди видели, как один из дронов летел в сторону города.

Около месяца назад беспилотник упал в Воронеже у многоэтажного дома. Тогда власти сообщали о трех пострадавших — их посекло осколками стекла, госпитализация им не понадобилась.

Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело о теракте (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК — теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей и повлекший значительный ущерб). По версии следствия, атаку с использованием дрона с бомбой совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».

Российские города, находящиеся недалеко от Украины, часто подвергаются атакам беспилотников. Накануне, 6 июля, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к областному центру были «сбиты несколько воздушных целей». По данным Mash, в регионе были замечены девять беспилотников самолетного типа.



Однако дроны атакуют и более отдаленные от Украины регионы России. 4 июля Минобороны страны заявило, что в Новой Москве были уничтожены четыре украинских беспилотника, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Подмосковья.