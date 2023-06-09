СК завел дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже
Следственный комитет завел уголовное дело о теракте из-за попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия)», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, атаку с использованием дрона с бомбой совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».
Беспилотник попал в жилой дом на улице Белинского в центре Воронежа утром 9 июня. Пострадали три человека. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упавший на здание аппарат был сбит.