Губернатор Гусев: три человека пострадали при падении беспилотника в Воронеже

Три человека пострадали при падении беспилотника в Воронеже

Жилой дом на улице Белинского, пострадавший в результате падения беспилотника (Фото: Евгений Судаков / ТАСС)

При падении беспилотника в Воронеже пострадали три человека — их посекло осколками стекла после того, как БПЛА попал в многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал он в телеграм-канале.

Инцидент произошел 9 июня на улице Белинского, которая находится в центре города на правом берегу реки.

«Мой и твой Воронеж» опубликовал фотографию многоэтажки со следами пожара и выбитыми стеклами двух балконов, добавив, что оно сделано «на месте взрыва».

Ранее власти Воронежской области сообщали об атаках беспилотников. Гусев 10 мая заявил о предотвращении атаки дронов на военный объект: один из них отклонился от курса, второй уничтожили.

В январе власти региона запретили запускать гражданские беспилотники, с тех пор это могут делать только органы власти и силовые структуры. 19 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в Воронежской области.