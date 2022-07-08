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Россия и США наложили вето на проекты резолюций о помощи Сирии

Россия и США наложили вето на проекты резолюций о продлении трансграничной помощи Сирии
Россия наложила вето на проект о продлении трансграничной помощи Сирии на год из-за того, что страны Запада не выполнили договоренности прошлого года. США отвергли российский проект
Фото: Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP

Россия использовала право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, следует из трансляции на YouTube.

«Наша делегация проголосовала против проекта резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на один год. Выставленный на голосование документ игнорировал интересы Дамаска, который должен быть основным бенефициаром резолюции», — сказал заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, проект Ирландии и Норвегии не учитывал то, что за прошлый год Совет Безопасности и ООН в целом не смогли наладить поставки по внутрисирийским маршрутам на северо-запад страны, нарастить объемы донорской помощи для проектов раннего восстановления, а также повысить прозрачность по отчетности о деятельности ООН в Сирии.

Подготовленный Ирландией и Норвегией документ предусматривал продолжение действия механизма на год — до июля 2023 года. Китай воздержался во время голосования, остальные члены Совета Безопасности поддержали его.

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Фото:Anas Alkharboutli / dpa / picture-alliance / ТАСС

В свою очередь Россия представила свой проект резолюции и предложила продлить действие механизма трансграничной помощи на полгода, до 10 января 2023 года. Если договоренности будут выполнены, то последует продление еще на полгода.

США наложили вето на российский проект. Постоянный представитель Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция России направлена на помощь сирийскому режиму, а не людям. Она отметила, что за полгода будет невозможно наладить стабильные поставки помощи и от этого пострадают нуждающиеся сирийцы. Томас-Гринфилд назвала российский проект неправильным для организации процесса помощи.

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Представители двух стран проголосовали за российский проект, трое выступили против, еще десять воздержались, подытожил председатель Совета Безопасности Роналду Кошта Филью.

Лаврентьев призвал свернуть трансграничный механизм помощи Сирии
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Фото:United Nation Relief and Works Agency / Getty Images

Совет Безопасности ООН решил начать трансграничные гуманитарные операции в Сирии в июле 2014 года на фоне военных действий в стране. До 2020 года гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могли использовать четыре пограничных пункта пропуска — «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией, «Аль-Ярубия» на границе с Ираком и «Аль-Рамта» на границе с Иорданией. Механизм позволял доставлять жизненно важную продукцию напрямую в те районы, которые заняты оппозицией, в обход правительства Башара Асада.

Когда сирийская армия стала устанавливать контроль на все большем количестве территории, Дамаск и Москва начали выступать за сворачивание работы погранпереходов. В январе 2020 года Совет Безопасности продлил на полгода работу двух КПП на турецкой границе.

Летом 2021 года Совет Безопасности продлил срок действия механизма только спустя пять попыток. Россия и Китай дважды накладывали вето на проект резолюции Германии и Бельгии. При этом российский вариант два раза не мог набрать большинства голосов. В итоге представители стран пошли на компромисс и оставили открытым только КПП «Баб-эль-Хава», через который гуманитарные товары попадают из Турции в Идлиб. Срок действия этой резолюции истекает 10 июля.

15 июня спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что Россия выступает за сворачивание механизма помощи. Он обвинил Запад в нарушении обязательств по реализации проектов раннего восстановления. Лаврентьев указал на то, что западные страны не ослабляют санкционный режим.

Сирия решила признать ДНР и ЛНР
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Фото:Bassam Khabieh / Reuters

Накануне, перед заседанием Совета Безопасности ООН, сирийцы устроили забастовку около КПП «Баб-эль-Хава», передавала Al Jazeera. Они требовали продлить мандат на помощь, так как прекращение действия механизма поставит под угрозу жизнь 4,5 млн человек на северо-западе страны, в том числе 2,5 млн внутренних переселенцев.

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Теги
Жанна Антохина
Совет безопасности ООН помощь Сирия Россия США вето
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