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Политика ,  
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Лаврентьев призвал свернуть трансграничный механизм помощи Сирии

Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает «РИА Новости».

«Многих сейчас волнует вопрос дальнейшего функционирования трансграничного механизма. Как вы знаете, резолюция 2585 истекает 10 июля. Пока мы подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима не видим. Этот механизм создавался как временная мера, и, наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через территорию Сирии, через Дамаск. Это позиция России на данный момент», — сказал он.

По его словам, со стороны Запада не были выполнены обязательства по реализации проектов раннего восстановления, которые были обещаны год назад. «Поэтому в этих условиях мы наверное будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма. Может быть и подумаем о выработке каких-то новых механизмов достойного предоставления помощи и восстановления сирийской экономики со стороны международного сообщества», — пояснил Лаврентьев.

Россия представит СБ ООН свой проект о продлении поставок гумпомощи Сирии
Политика
Фото:syria.mil.ru

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. До 2020 года гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могли пользоваться четырьмя пограничными пунктами пропуска — «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией, «Аль-Ярубия» на границе с Ираком и «Аль-Рамта» на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за сворачивание работы погранпереходов. В январе 2020 года Совбез ООН продлил на полгода работу двух КПП на турецкой границе.

Москва объясняла необходимость постепенного «сворачивания» механизма изменившейся ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом, говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Летом 2021 года СБ ООН понадобилось пять попыток, чтобы продлить срок действия механизма о трансграничной гуманитарной помощи. Россия и Китай дважды накладывали вето на проект резолюции о продлении, предложенный Германией и Бельгией. В свою очередь, российский вариант резолюции дважды не смог набрать большинства в Совбезе. В итоге компромиссный вариант оставил открытым на год лишь один КПП — «Баб-эль-Хава», через который гуманитарные товары попадают из Турции в Идлиб. 10 июля срок действия этой резолюции истекает.

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