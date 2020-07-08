Россия представит СБ ООН проект о продлении поставок гумпомощи Сирии

Россия намерена представить свой проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на полгода. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводятся на сайте постпредства.

«Исходя из этих соображений, мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб Аль-Хава», — говорится в заявлении.

По словам Небензи, размер подконтрольной террористам территории Идлиба сократился на 30 %. Дипломат считает, что одного КПП будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гуманитарные потребности проживающих на этой территории людей.

В заявлении отмечается, что через контрольно-пропускной пункт «Баб Аль-Салам» осуществлялось14 % от общего объема трансграничных гуманитарных поставок в Идлиб.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через контрольно-пропускные пункты «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН, за проект проголосовали 13 стран. Россия и Китай выступили «против».