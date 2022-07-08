У посольства Британии в Москве повесили табличку «площадь ЛНР»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около британского посольства в Москве установили указатель с надписью «Площадь Луганской народной республики», передает ТАСС. Табличка появилась перед зданием дипмиссии со стороны Проточного переулка и Смоленской набережной.

Мэр Москвы Сергей Собянин переименовал участок у посольства в площадь Луганской народной республики 5 июля. После этого департамент городского имущества столицы присвоил дипмиссии новый адрес.

Посольство Британии в ответ заявило, что его актуальные данные указаны на сайте. Там по-прежнему говорится, что дипмиссия находится по адресу Смоленская набережная, 10. Ранее в посольстве отмечали, что переименование территории не повлияет на позицию Лондона.

Участок у британского посольства переименовали после голосования жителей на портале «Активный гражданин». Также были предложения увековечить название ЛНР на территориях рядом с посольствами Германии, Литвы и Бельгии.

Площадь Луганской народной республики появилась вслед за площадью Донецкой народной республики у посольства США в Москве. Тогда также проводилось голосование, и москвичи выбрали это название из других предложенных вариантов, среди которых был «Площадь защитников Донбасса». В условиях голосования говорилось, что если будет выбран вариант «площадь ДНР», то другую площадь или улицу в российской столице назовут в честь ЛНР.