Посольство Великобритании в России не стало менять адрес на площадь ЛНР
Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес на площади Луганской народной республики и заявило, что считает актуальным старый — на Смоленской набережной.
«По поводу адреса посольства. Как мы неоднократно сказали сегодня утром, актуальные контактные данные посольства Великобритании в Москве, включая его адрес, указаны на официальном веб-сайте посольства», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
На сайте посольства указан старый адрес — Смоленская набережная, 10.
После того как в июне в Москве на территории рядом с посольством США открыли площадь ДНР, московские власти запустили голосование для выбора места для второй площади — названной уже в честь ЛНР.
Голосование, как и в первом случае, прошло на площадке «Активный гражданин». В нем участвовали 109 603 человека. В итоге в честь ЛНР решили назвать территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — возле посольства Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% участвовавших в опросе горожан.
5 июля мэр Москвы Сергей Собянин присвоил месту новое название. А в пресс-службе департамента городского имущества отметили, что в связи с переименованием указанной территории британскому посольству был присвоен новый адрес.
То же было и в случае с площадью ДНР и посольством США. Американская дипмиссия после переименования территории удалило адрес с своего сайта, указав лишь географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E. Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя этот шаг, заявила, что «менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США».