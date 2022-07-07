Посольство Великобритании в России не стало менять адрес на площадь ЛНР

В британском посольстве заявили, что актуальный адрес размещен на его сайте. Там указан старый — на Смоленской набережной, а не новый на площади ЛНР, который зданию дипмиссии присвоили московские власти

Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес на площади Луганской народной республики и заявило, что считает актуальным старый — на Смоленской набережной.

«По поводу адреса посольства. Как мы неоднократно сказали сегодня утром, актуальные контактные данные посольства Великобритании в Москве, включая его адрес, указаны на официальном веб-сайте посольства», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

На сайте посольства указан старый адрес — Смоленская набережная, 10.

После того как в июне в Москве на территории рядом с посольством США открыли площадь ДНР, московские власти запустили голосование для выбора места для второй площади — названной уже в честь ЛНР.

Голосование, как и в первом случае, прошло на площадке «Активный гражданин». В нем участвовали 109 603 человека. В итоге в честь ЛНР решили назвать территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — возле посольства Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% участвовавших в опросе горожан.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин присвоил месту новое название. А в пресс-службе департамента городского имущества отметили, что в связи с переименованием указанной территории британскому посольству был присвоен новый адрес.

Читайте на РБК Pro Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Что суд считает посягательством на личные данные, а что нет — 5 кейсов Что суд считает посягательством на личные данные, а что нет — 5 кейсов Кейсы Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Где зумеру найти сейчас работу Где зумеру найти сейчас работу Статьи Pro Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Статьи

То же было и в случае с площадью ДНР и посольством США. Американская дипмиссия после переименования территории удалило адрес с своего сайта, указав лишь географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E. Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя этот шаг, заявила, что «менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США».