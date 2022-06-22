Собянин присвоил территории у посольства США название «Площадь ДНР»
Мэр Москвы Сергей Собянин официально дал участку у здания посольства США в столице название площадь Донецкой народной республики. Постановление опубликовано на сайте мэра.
«Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование — площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в постановлении.
Инициатива о переименовании территории у диппредставительства поступила от депутатов Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Они предложили назвать участок площадью Защитников Донбасса и, соответственно, изменить адрес американского посольства. Сейчас оно находится по адресу: Большой Девятинский переулок, 8.
В Мосгордуме утверждали, что москвичи и общественные объединения «многократно обращались к депутатам Мосгордумы с просьбами об увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».
После этого на сайте «Активного гражданина» прошло голосование по названию для этой территории. Вариант «площадь Донецкой народной республики» набрал больше всего голосов — 44,69%. Вариант «Площадь защитников Донбасса» оказался на втором месте (31,5%).
При этом в условиях голосования говорилось, что в случае выбора названия «Площадь ДНР» в Москве должна появиться площадь или улица, которую назовут в честь Луганской народной республики. Депутаты Мосгордумы предложили переименовать в честь ЛНР территорию у посольства Германии на юго-западе Москвы.