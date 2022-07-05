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Собянин присвоил территории у посольства Британии название «Площадь ЛНР»

Ранее столичные власти сообщили, что место для новой площади выбрали жители города в ходе опроса
Площадь Луганской народной республики
Площадь Луганской народной республики (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании безымянной территории возле посольства Великобритании в площадь Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе мэра.

Речь идет о территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. За присвоение ей названия «Площадь Луганской народной республики» проголосовали большинство участников опроса на портале столичного правительства. Также были предложения увековечить название ЛНР на территориях рядом с посольствами Германии, Литвы и Бельгии.

На сайте посольства Великобритании адресом дипмиссии указана Смоленская набережная, 10.

Собянин присвоил территории у посольства США название «Площадь ДНР»
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В начале июня в Москве на портале «Активный гражданин» выбрали название «Площадь Донецкой народной республики (ДНР)» для безымянной территории рядом с посольством США — на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Среди вариантов была также «Площадь Защитников Донбасса».

Американское посольство после постановления Собянина удалило со своего сайта адрес дипмиссии, указав лишь географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Собянин британское посольство ЛНР Москва
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