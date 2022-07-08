Совфед запретил доступ в здания послу Британии после бойкота дипломатов

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Рябков сообщил о просьбе США по задержанным в боях на Украине американцам Политика, 11:16
Криптоплатформу Celsius обвинили в мошенничестве на миллионы долларов Крипто, 11:14
Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции Спорт, 11:08
Лавров ответил на отказ министров фотографироваться с ним на G20 Политика, 11:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 11:00
Что добавить в карточку товара, чтобы выбиться в топ Pro, 10:59
Курс евро к доллару упал до минимума с декабря 2002 года Инвестиции, 10:51
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Совфед запретил доступ в здания послу Британии после бойкота дипломатов Политика, 10:50
Подозреваемый в нападении на Абэ объяснил намерение убить экс-премьера Политика, 10:48
Провальный квартал для новостроек: ждать ли снижения цен к осени Недвижимость, 10:45
Легионер «Спартака» Мартинс вернулся в Россию Спорт, 10:42
Как российские компании регламентируют поведение сотрудников в соцсетях Pro, 10:41
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:37
Война санкций ,  
0 

Совфед запретил доступ в здания послу Британии после бойкота дипломатов

Доступ в здания Совета Федерации запретили послу Великобритании в России Деборе Броннерт и другим сотрудникам дипмиссии. Ранее парламент этой страны запретил посещать свое здание послу России Андрею Келину и другим дипломатам
Дебора Броннерт
Дебора Броннерт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Совет Федерации запретил послу Великобритании Деборе Броннерт проходить в свои здания в ответ на аналогичные ограничения Лондона в отношении российских дипломатов, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко на его заседании, передает ТАСС.

«Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства», — сказал он.

Сенатор добавил, что решение приняли единогласно.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что сотрудники британской дипмиссии и посол в последние годы не посещали Совет Федерации.

Послу России запретили посещать парламент Великобритании
Политика
Андрей Келин

Ранее, 20 июня, обе палаты британского парламента запретили послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломат посещать его здание до особого уведомления. Такие меры парламентарии уже применяли к послу Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуану, после того как Пекин ввел санкции против британских депутатов.

С начала военной операции России на Украине российским дипломатам не раз отказывали в участии в мероприятиях.

Так, администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» не пустила российских и белорусских чиновников на памятную церемонию, посвященной 77-летию освобождения концлагеря. В начале мая власти некоторых европейских стран, в том числе Австрии и Франции, уведомили российские посольства, что их сотрудников не приглашают на мероприятия 8 мая в память об освобождении от нацистской оккупации и окончании Второй мировой войны.

В конце мая посол России в Японии Михаил Галузин сообщил, что власти Хиросимы не стали приглашать российских дипломатов на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки города Соединенными Штатами 6 августа. Посол назвал этот шаг «постыдным».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Julio Cortez / AP Что добавить в карточку товара, чтобы выбиться в топ
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Совет Федерации дипломаты посол Великобритания
Материалы по теме
Послу России запретили посещать парламент Великобритании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter