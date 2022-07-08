Совфед запретил доступ в здания послу Британии после бойкота дипломатов

Доступ в здания Совета Федерации запретили послу Великобритании в России Деборе Броннерт и другим сотрудникам дипмиссии. Ранее парламент этой страны запретил посещать свое здание послу России Андрею Келину и другим дипломатам

Дебора Броннерт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Совет Федерации запретил послу Великобритании Деборе Броннерт проходить в свои здания в ответ на аналогичные ограничения Лондона в отношении российских дипломатов, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко на его заседании, передает ТАСС.

«Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства», — сказал он.

Сенатор добавил, что решение приняли единогласно.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что сотрудники британской дипмиссии и посол в последние годы не посещали Совет Федерации.

Ранее, 20 июня, обе палаты британского парламента запретили послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломат посещать его здание до особого уведомления. Такие меры парламентарии уже применяли к послу Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуану, после того как Пекин ввел санкции против британских депутатов.

С начала военной операции России на Украине российским дипломатам не раз отказывали в участии в мероприятиях.



Так, администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» не пустила российских и белорусских чиновников на памятную церемонию, посвященной 77-летию освобождения концлагеря. В начале мая власти некоторых европейских стран, в том числе Австрии и Франции, уведомили российские посольства, что их сотрудников не приглашают на мероприятия 8 мая в память об освобождении от нацистской оккупации и окончании Второй мировой войны.



В конце мая посол России в Японии Михаил Галузин сообщил, что власти Хиросимы не стали приглашать российских дипломатов на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки города Соединенными Штатами 6 августа. Посол назвал этот шаг «постыдным».