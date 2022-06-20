Послу России запретили посещать парламент Великобритании
Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание британского парламента до особого уведомления. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на сообщение, разосланное спикерами палаты лордов и палаты общин.
«Как официально аккредитованный представитель российского правительства, посол [Андрей Келин] не будет допущен в парламентскую резиденцию до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что запрет для российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании впервые подтвержден в письменной форме.
РБК направил запросы в МИД России и посольство России в Великобритании.
С начала военной операции России на Украине российским дипломатам неоднократно отказывали в участии в мероприятиях.
Так, администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» не пустила российских и белорусских чиновников на памятную церемонию в честь 77-летия освобождения концлагеря.
В начале мая российские посольства в некоторых европейских странах, например в Австрии и Франции, получили уведомления, что не приглашены на мероприятия 8 мая в память об освобождении от нацистской оккупации и окончании Второй мировой войны.
Посол России в Японии Михаил Галузин сообщил, что власти Хиросимы отказались приглашать российских дипломатов на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Соединенными Штатами 6 августа. Посол счел отказ от приглашения России «постыдным шагом».