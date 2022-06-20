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Война санкций ,  

Послу России запретили посещать парламент Великобритании

Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание британского парламента до особого уведомления. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на сообщение, разосланное спикерами палаты лордов и палаты общин.

«Как официально аккредитованный представитель российского правительства, посол [Андрей Келин] не будет допущен в парламентскую резиденцию до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что запрет для российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании впервые подтвержден в письменной форме.

РБК направил запросы в МИД России и посольство России в Великобритании.

Российских дипломатов не позвали на церемонию памяти жертв Хиросимы
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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

С начала военной операции России на Украине российским дипломатам неоднократно отказывали в участии в мероприятиях.

Так, администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» не пустила российских и белорусских чиновников на памятную церемонию в честь 77-летия освобождения концлагеря.

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В начале мая российские посольства в некоторых европейских странах, например в Австрии и Франции, получили уведомления, что не приглашены на мероприятия 8 мая в память об освобождении от нацистской оккупации и окончании Второй мировой войны.

Посол России в Японии Михаил Галузин сообщил, что власти Хиросимы отказались приглашать российских дипломатов на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Соединенными Штатами 6 августа. Посол счел отказ от приглашения России «постыдным шагом».

Теги
Великобритания посол Россия Андрей Келин парламент

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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