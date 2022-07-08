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Reuters узнал о просьбе Украины к Канаде не передавать турбину России

Reuters узнал о просьбе Украины к Канаде не передавать турбину для «Северного потока»
Антироссийские санкции Канады запрещают передачу оборудования, связанного с газом. «Если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?» — отметил источник Reuters в Минэнерго Украины
Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Украина выступает против передачи Канадой турбины для газопровода «Северный поток», поскольку, по мнению Киева, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве энергетики Украины.

«Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай Бог, это решение [о передаче турбины] будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?», — подчеркнул собеседник агентства.

Согласно письму, с которым ознакомился Reuters, министр энергетики Украины Герман Галущенко в июне призвал Канаду не возвращать турбину российскому «Газпрому». Министр утверждал, что у Москвы по-прежнему более чем достаточно мощностей для поддержания поставок без турбины.

«Есть семь турбин, это только одна из них, и тех, которые сейчас работают, достаточно для полной мощности», — подчеркнул источник в министерстве энергетики.

В то же время еще один источник сообщил Reuters, что решение о возврате турбины уже принято, так как Канада и Германия якобы не хотят, чтобы турбина стала предлогом для России прекратить поставки газа по трубопроводу «Северный поток-1».

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